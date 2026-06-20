Rescataron a 10 mujeres en una falsa casa de masajes: cómo funcionaba la red de explotación sexual

Explotación sexual Una mujer quedó detenida tras el allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.

Del procedimiento participaron integrantes de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, área Trata de Personas, quienes entrevistaron a las mujeres rescatadas; personal de la Dirección Nacional de Migraciones, encargado de realizar controles documentarios; y agentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que efectuaron una inspección integral del inmueble.

Qué encontraron durante el operativo

Al momento del allanamiento había once mujeres y tres hombres, todos mayores de edad, quienes fueron identificados por personal de Migraciones. Posteriormente, las mujeres fueron entrevistadas para determinar las circunstancias en las que se encontraban en el lugar.

Explotación sexual Los elementos secuestrados durante el allanamiento. Foto: Policía de la Ciudad.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un dispositivo de cobro electrónico (Posnet), elementos considerados relevantes para el avance de la investigación.

Por su parte, la AGC dispuso la clausura del establecimiento. La Justicia ordenó además el secuestro de los elementos hallados, la detención de la sospechosa, el cierre del inmueble y la implantación de una consigna policial en el lugar.

En la causa intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.