Mar del Plata: esperan aumento de reservas en balnearios de Punta Mogotes durante el fin de semana largo

Playa Mar del Plata Punta Mogotes, Mar del Plata

Para uno de los referentes del concesionario de Punta Mogotes la cantidad de turistas en el verano que se viene será "similar al año pasado".

No hay grandes sorpresas. No presumo que va a ser una temporada estupenda, creo que va a ser aceptable, dadas las diferentes variantes que hoy por hoy están en el turismo", expresó.

Un Balneario de Mar del Plata pica en punta

balneario 12 mar del plata Día de playa en Mar del Plata.

Ante este panorama, el dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, el empresario Augusto Digiovanni, en declaraciones radiales señaló que su parador tiene un nivel de reservas similar al del año pasado, que trabajó a lleno prácticamente todos los días.

"Nosotros hace rato pasamos el 65 por ciento el nivel de reservas y la gente está alquilando al mismo valor que el año pasado. Como siempre nos renovamos, habrá más juegos para chicos, mantenemos la idea de tener un resto de categoría con precios accesibles, al igual que el mercado dentro del balneario. La gente sabe que cuando vuelve se encuentra con algo nuevo", explicó Digiovanni.

Augusto Digiovanni Augusto Digiovanni, Balneario 12 de Mar del Plata

Los precios del Balnerario 12 ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero: