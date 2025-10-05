Mar del Plata: esperan aumento de reservas en balnearios de Punta Mogotes durante el fin de semana largo
La ciudad de Mar del Plata se prepara para recibir el verano 2026, en el que espera que vaya más gente que el año pasado. Buenas cantidad de reservas en balnearios.
El vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes de Mar del Plata, Luis García, aseguró que el porcentaje de ocupación de carpas para la temporada de verano se encuentra en un 25/30%, probablemente teniendo en cuenta el promedio y esperan que durante el fin de semana largo del 12 de octubre se produzca un aumento en el nivel de reservas.
Estos números, en lo previo, no deberían ser malos teniendo en cuenta la situación económica del país. También es cierto que hay paradores, como el Balneario 12 de Punta Mogotes, que ya superó el 65 por ciento de reservas de las carpas de temporada y prácticamente está definido que durante enero trabajarán a lleno todos los días de sol.
Mar del Plata: la expectativa en los balnearios
"Esperamos al 12 de octubre, la frutilla del postre a nivel reserva", señaló el vicepresidente del Consorcio de Concesionarios del Complejo de Punta Mogotes, Luis García, en una entrevista con el Canal 8 de Mar del Plata.
El fin de semana largo de octubre, que recién quedó establecido en septiembre, solía ser el más importante del año, sacando a los de carnaval. Pero habrá que ver qué sucede este año teniendo en cuenta lo tarde que se definió trasladar el feriado del 12 al viernes 10.
Para uno de los referentes del concesionario de Punta Mogotes la cantidad de turistas en el verano que se viene será "similar al año pasado".
No hay grandes sorpresas. No presumo que va a ser una temporada estupenda, creo que va a ser aceptable, dadas las diferentes variantes que hoy por hoy están en el turismo", expresó.
Un Balneario de Mar del Plata pica en punta
Ante este panorama, el dueño del Balneario 12 de Punta Mogotes, el empresario Augusto Digiovanni, en declaraciones radiales señaló que su parador tiene un nivel de reservas similar al del año pasado, que trabajó a lleno prácticamente todos los días.
"Nosotros hace rato pasamos el 65 por ciento el nivel de reservas y la gente está alquilando al mismo valor que el año pasado. Como siempre nos renovamos, habrá más juegos para chicos, mantenemos la idea de tener un resto de categoría con precios accesibles, al igual que el mercado dentro del balneario. La gente sabe que cuando vuelve se encuentra con algo nuevo", explicó Digiovanni.
Los precios del Balnerario 12 ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
