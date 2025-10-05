Conmoción en Mar del Plata: el mejor alfajor del mundo cierra sus puertas

La venta mayorista y minorista, tanto presencial como online, ha sido suspendida. Los únicos productos disponibles serán los que queden en stock en algunos comercios.

Aunque la empresa no detalló las causas económicas específicas que la llevaron al cierre, su comunicado dejó en claro las dificultades: la firma necesita “frenar para tomar perspectiva y recuperarse”.

"Como muchos saben, Los T'puales es un proyecto familiar que arrancó de abajo con mucho trabajo y amor. Obvio que está en nuestras intenciones poder volver más adelante, pero no es algo que hoy podamos confirmar", agregaron en una historia de Instagram.

La despedida de los clientes estuvo marcada por la incertidumbre sobre el futuro. "Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”, expresaron.

El mensaje final fue de agradecimiento a sus clientes, dejando a miles de fanáticos con la esperanza de volver a degustar el alfajor campeón.