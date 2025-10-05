Conmoción en Mar del Plata: el mejor alfajor del mundo cierra sus puertas
El emprendimiento marplatenses suspendió la venta de sus alfajores y decidió el cierre de sus dos locales.
En una noticia que sacudió al sector gastronómico, una empresa marplatense de alfajores, ganadora del Campeonato Mundial del Alfajor en 2023, anunció el cierre indefinido de sus locales y la suspensión total de su producción, en medio la crisis económica que atraviesa el país por la caída del consumo.
La drástica decisión se comunicó a través de sus redes sociales, un poco más de un año después de haber alcanzado la cima de la industria. La empresa aseguró que no se trata de una cuestión "política".
El caso de "Los T' Puales" se convirtió rápidamente en un ejemplo de las dificultades del mercado argentino, a pesar del éxito comercial. En agosto de 2023, la marca había ganado la medalla de oro en la categoría "Mejor alfajor de chocolate negro" en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, un premio que disparó su fama y sus ventas a nivel nacional.
Sin embargo, la empresa informó que ya cerró su local de la calle Avellaneda y que su segundo punto de venta en Avenida Libertad lo hará pronto.
La venta mayorista y minorista, tanto presencial como online, ha sido suspendida. Los únicos productos disponibles serán los que queden en stock en algunos comercios.
Aunque la empresa no detalló las causas económicas específicas que la llevaron al cierre, su comunicado dejó en claro las dificultades: la firma necesita “frenar para tomar perspectiva y recuperarse”.
"Como muchos saben, Los T'puales es un proyecto familiar que arrancó de abajo con mucho trabajo y amor. Obvio que está en nuestras intenciones poder volver más adelante, pero no es algo que hoy podamos confirmar", agregaron en una historia de Instagram.
La despedida de los clientes estuvo marcada por la incertidumbre sobre el futuro. "Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”, expresaron.
El mensaje final fue de agradecimiento a sus clientes, dejando a miles de fanáticos con la esperanza de volver a degustar el alfajor campeón.
