Revelan que el consumo moderado de vino puede tener un efecto protector: de qué se trata

MAGO vino (1) El análisis precisó que el consumo moderado de vino se asocia con un menor riesgo de mortalidad prematura.

Los investigadores tomaron la siguiente referencia: una lata de cerveza de 355 ml, una copa de vino de 148 ml y un chupito de licor de 44 ml contienen aproximadamente 14 gramos de alcohol puro.

Los participantes fueron clasificados en cuatro grupos según la cantidad de alcohol consumida. Aquellos que ingerían menos de 20 gramos por semana —equivalente a aproximadamente una copa y media estándar— se consideraron no bebedores o bebedores ocasionales.

Para los hombres, el consumo bajo se estableció entre 20 gramos semanales y 20 gramos diarios, mientras que para las mujeres, entre 20 gramos semanales y 10 gramos diarios. El rango deconsumo moderado fue definido por los autores como de 20 a 40 gramos diarios en hombres y de 10 a 20 gramos diarios en mujeres. Se consideróconsumo alto cuando los hombres superaban los 40 gramos diarios (más de 3 medidas de bebidas estándar) y las mujeres, los 20 gramos diarios (más de 1.5 medidas de bebidas estándar).

En comparación con quienes no beben o lo hacen de manera ocasional, el consumo elevado de alcohol, se relacionó con un 24 % más de riesgo de muerte por cualquier causa, un 36 % más de riesgo de fallecer por cáncer y un 14 % más de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Cuando el consumo es moderado, hay diferencias según el tipo de bebida

El análisis distinguió que, en niveles bajos y moderados de consumo, las repercusiones varían según la variedad de bebida alcohólica elegida. “Nuestros hallazgos pueden ayudar a perfeccionar las recomendaciones, haciendo hincapié en que los riesgos para la salud del alcohol dependen no solo de la cantidad consumida, sino también del tipo de bebida”, dijeron los investigadores del estudio presentado en la reunión del ACC en Nueva Orleans.

Los investigadores señalaron que varios factores pueden explicar las diferencias según el tipo de alcohol: ciertos compuestos presentes en el vino tinto, como polifenoles y antioxidantes, podrían aportar beneficios cardiovasculares. Además, es más probable que el vino se consuma con las comidas y por personas con dietas de mayor calidad y hábitos más saludables.

En cambio, la cerveza, la sidra y los licores se consumen más frecuentemente fuera de las comidas y se asociaron a estilos de vida menos saludables.