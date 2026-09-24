Tras 27 años, San Juan colocó USD 600 millones a 9 años en el mercado internacional
San Juan adjudicó un bono bajo ley de Nueva York con una tasa menor al 10%. La demanda superó los u$s1.000 millones y los fondos se utilizarán para obras de infraestructura.
Tras 27 años, San Juan colocó USD 600 millones a 9 años en el mercado internacional. La colocación resultó un verdadero éxito al registrar una demanda superior a los 1.000 millones de dólares (exactamente u$s 1.037.000.000).
La solidez crediticia de la provincia, respaldada por sus cuentas fiscales ordenadas y las favorables proyecciones económicas impulsadas por la actividad minera, fue la clave para abrirle las puertas del financiamiento externo.
El logro cobra aún mayor relevancia dado el adverso escenario global y local, caracterizado por rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años en picos no vistos en dos décadas y un riesgo país en alza que castiga el valor de los títulos soberanos.
Con la tasa del Tesoro de EE. UU. a 10 años en 5,15% y un riesgo país en 567 puntos —lo que implicaría un costo del 10,82%—, la provincia demostró consolidar un perfil de riesgo sensiblemente mejor que el del promedio nacional. Finalmente, la transacción se concretó con un cupón del 9,55%.
El mercado local también brindó un fuerte respaldo, aportando 360 millones de dólares en una licitación que contó con la participación de 67 fondos e inversores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario