Tras 27 años, San Juan colocó USD 600 millones a 9 años en el mercado internacional

Con la tasa del Tesoro de EE. UU. a 10 años en 5,15% y un riesgo país en 567 puntos —lo que implicaría un costo del 10,82%—, la provincia demostró consolidar un perfil de riesgo sensiblemente mejor que el del promedio nacional. Finalmente, la transacción se concretó con un cupón del 9,55%.