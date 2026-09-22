Robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observaba en vivo

La causa quedó en manos de las autoridades judiciales de San Juan, que ahora avanzan en la búsqueda del sospechoso y en el análisis de los elementos secuestrados. Mientras tanto, el episodio se convirtió en tema de conversación en la provincia por lo inusual de la situación: un ladrón que, lejos de desactivar la cámara robada, la aprovechó en su propia casa sin imaginar que estaba siendo observado en tiempo real por su víctima.