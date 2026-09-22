Robó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observaba en vivo
El dispositivo continuaba vinculado al celular de la víctima, que pudo ver desde la aplicación el interior de una vivienda. Con esos datos localizaron el domicilio, recuperaron el equipo y ahora buscan al principal sospechoso.
Un insólito robo ocurrido en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, terminó exponiendo al principal sospechoso por el propio objeto sustraído. El hombre se llevó una cámara de seguridad instalada en el frente de una vivienda y posteriormente la colocó en otro domicilio, sin advertir que el dispositivo seguía conectado a la cuenta de su propietario.
El damnificado había denunciado la desaparición de una cámara modelo IMOU Bullet. Sin embargo, conservaba un código de acceso temporal a la aplicación utilizada para controlar el equipo y decidió comprobar si todavía podía ingresar a la transmisión. De esta manera, pudo conectarse nuevamente y acceder en vivo a las imágenes que captaba la cámara.
A través de la transmisión en tiempo real, el propietario observó a un hombre manipulando teléfonos celulares, computadoras y otros elementos electrónicos. Con esas imágenes como prueba, se presentó en la Subcomisaría Ansilta, donde aportó los datos necesarios para que el personal policial pudiera rastrear la ubicación precisa del dispositivo.
Allanamiento, secuestro y pedido de captura
Con la información obtenida, efectivos policiales se dirigieron a una vivienda ubicada en el barrio Alameda, en Rawson. Allí realizaron un allanamiento y encontraron la cámara robada instalada en una de las habitaciones, todavía conectada y transmitiendo en tiempo real.
Durante el operativo también se secuestró un arma de fabricación casera de aire comprimido, lo que sumó un elemento más a la causa. En el lugar, sin embargo, no se encontraba el principal sospechoso identificado como Carlos Esteban Butierres, quien al momento del procedimiento no estaba en la vivienda.
La causa quedó en manos de las autoridades judiciales de San Juan, que ahora avanzan en la búsqueda del sospechoso y en el análisis de los elementos secuestrados. Mientras tanto, el episodio se convirtió en tema de conversación en la provincia por lo inusual de la situación: un ladrón que, lejos de desactivar la cámara robada, la aprovechó en su propia casa sin imaginar que estaba siendo observado en tiempo real por su víctima.
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