Exempleada del geriátrico clausurado en Mar del Plata contó cómo era trabajar ahí: "era mucho compromiso"

La realidad del personal de cuidado de personas

"La mayoría de los que trabajamos en los geriátricos no tenemos títulos. Yo ingresé en negro, con un sueldo que ahora sería de $700.000, y entré como personal de limpieza y terminé siendo asistente a los 15 días por falta de personal", relató Silvina.

"No había protocolo. Un asistente no sólo baña al abuelo, cura escara, los atiende y los medica. Yo plantee en un momento: yo estaba en negro, no podía tener trato con mis compañeros, el trato del dueño no era muy generoso", recordó.

Silvina reconoció que cuando fue ascendida a asistente tenía "un pastillero con los remedios de todos los abuelos" y a ella le correspondía suministrarlos sin saber quién ni como se habían confeccionado las dosis.

Todas esas inconsistencias prendieron las alarmas de la mujer, que recordó el triste caso de un residente del geriátrico que empezó a tener problemas de movilidad de un momento a otro y resultó que estaba teniendo accidente cerebrovascular (ACV) y ella no lo supo identificar.

La mujer renunció tras una situación límite.

"Me tocó en un momento inyectar insulina y, como dije, yo soy una persona que tiene apenas estudios primarios completos. No tengo conocimientos de enfermería y el trabajo que me estaban dando me parecía mucho compromiso", reconoció.