Horror en geriátrico de Mar del Plata: agravaron la acusación contra el enfermero y quedó preso

La causa comenzó a partir de la denuncia que presentó el lunes pasado en la Comisaría 1a de Mar del Plata la encargada del geriátrico ubicado en Funes al 1700.

Para ese momento Cichero se había retirado de la institución y había sido despedido, y el jueves de esta semana efectivos policiales lo detuvieron en su casa, donde no opuso resistencia.

Ahora aguardará en el penal de Batán hasta el sábado, cuando le tocará declarar en los tribunales de Mar del Plata ante el fiscal Russo.

Cichero podría elegir no declarar ante el fiscal, pero de todas maneras el funcionario judicial podría pedir la prisión preventiva para el exempleado del geriátrico con los resultados de las pruebas psicológicas a las víctimas y los testimonios de sus familiares.

El geriátrico "David" de Mar del Plata fue clausurado esta semana, pero no a raíz de los hechos de violencia contra las residentes sino por falta de habilitación para su actividad.