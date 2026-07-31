Clausuraron un geriátrico en Almagro por graves abusos: los internos solo recibían café con leche y pan

Allí se registró la situación de una de las residentes, en estado de extrema delgadez, que manifestó de manera reiterada que necesitaba comer y que habitualmente solo recibía café con leche y pan.

Otros adultos mayores denunciaron haber sido víctimas de malos tratos verbales, hostilidad y gritos de parte de los cuidadores, circunstancias que habrían comprometido tanto su integridad física y psíquica como su dignidad.

Las graves irregularidades en el geriátrico

El informe detalló también otras irregularidades graves:

Los residentes recibían alimentación inadecuada , sin respetar las dietas prescriptas conforme a sus patologías.

, sin respetar las dietas prescriptas conforme a sus patologías. En reiteradas ocasiones no contaban con asistencia del personal durante la noche ni

durante la noche ni cuando la necesitaban.

Carecían de atención profesional suficiente y de actividades terapéuticas acordes a sus necesidades.

En el marco de la inspección intervinieron, además, otras dependencias del GCBA como la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos (UERYREG) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Estos organismos verificaron numerosos problemas edilicios y de funcionamiento: deficiencias sanitarias, insuficiencia de recursos humanos, incumplimientos y falencias en los protocolos de atención.

Este cuadro derivó en la clausura administrativa de la residencia por parte de la AGC. Ante esta situación, el fiscal Artico requirió sin dilación no solo el allanamiento del geriátrico, sino también la inmediata relocalización de los adultos mayores que permanecían alojados allí.

Durante el procedimiento, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y por la División Delitos Contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, conjuntamente con los organismos pertinentes del GCBA y personal del SAME, se constató que el establecimiento se encontraba en pésimas condiciones sanitarias, se labró acta contravencional por la violación de la clausura y se secuestró documentación y otros elementos de interés para la investigación.

Por su parte, los residentes que permanecían en el lugar fueron trasladados a otros establecimientos. La fiscalía identificó a la persona responsable y encuadró los hechos en el delito de abandono de persona y la contravención de maltrato.