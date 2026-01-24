Rige un alerta amarillo por altas temperaturas para este sábado y domingo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima
El SMN anticipa varios días de calor intenso, con temperaturas elevadas y un pico térmico previsto entre el lunes y el martes.
La temperatura irá en aumento desde este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura estará cercana a los 36 grados para los días venideros. Esta ola de calor domina el clima de cara al cierre del primer mes del año.
Ola de calor en AMBA: el pronóstico para los próximos días
- Sábado 24: mínima de 23° y máxima de 33°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Sin lluvias y con viento leve del norte.
- Domingo 25: mínima de 24° y máxima de 33°, con condiciones similares: cielo parcialmente nublado y ambiente muy caluroso.
- Lunes 26: mínima de 26° y máxima de 36°, el día más caluroso de la semana. El cielo estará parcialmente nublado, con viento predominante del norte.
- Martes 27: mínima de 23° y máxima de 34°, con el cielo parcialmente nublado y probabilidad mínima de chaparrones. Continuará el calor intenso.
Recomendaciones para evitar un golpe de calor
-Evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 10 y las 17 horas.
- Salvo contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comé liviano, sobre todo frutas y verduras.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros.
- Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los chicos menores de 5 años.
- Intentar permanecer en espacios frescos y ventilados. -
Cuáles son los síntomas del golpe de calor
-Piel enrojecida, caliente y seca.
-Temperatura corporal mayor de 40 grados.
-Dolor de cabeza.
-Náuseas y confusión.
-Convulsiones y pérdida de conocimiento.
-Respiración y pulso débil.
Si alguién presenta o conocés a alguien con estos síntomas, llamá al 107 (SAME) y solicitá ayuda médica.
¿Qué podés hacer mientras llega la asistencia? Trasladá al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.Refrescalo mojándole la ropa y la cabeza.Dale de tomar agua fresca.Mantené su cabeza elevada. Más información:
Urgencia médica SAME: línea gratuita 107
Emergencias en la vía pública: línea gratuita 103
