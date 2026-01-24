Rige un alerta amarillo por altas temperaturas para este sábado y domingo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

- Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los chicos menores de 5 años.

- Intentar permanecer en espacios frescos y ventilados. -

Cuáles son los síntomas del golpe de calor

-Piel enrojecida, caliente y seca.

-Temperatura corporal mayor de 40 grados.

-Dolor de cabeza.

-Náuseas y confusión.

-Convulsiones y pérdida de conocimiento.

-Respiración y pulso débil.

Si alguién presenta o conocés a alguien con estos síntomas, llamá al 107 (SAME) y solicitá ayuda médica.

¿Qué podés hacer mientras llega la asistencia? Trasladá al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.Refrescalo mojándole la ropa y la cabeza.Dale de tomar agua fresca.Mantené su cabeza elevada. Más información:

Urgencia médica SAME: línea gratuita 107

Emergencias en la vía pública: línea gratuita 103