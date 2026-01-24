MinutoUno

Rige un alerta amarillo por altas temperaturas para este sábado y domingo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

Sociedad

El SMN anticipa varios días de calor intenso, con temperaturas elevadas y un pico térmico previsto entre el lunes y el martes.

Ola de calor en el AMBA (Archivo)

Ola de calor en el AMBA (Archivo)
Rige un alerta amarillo por altas temperaturas para este sábado y domingo en el AMBA: a cuánto llegará la máxima

La temperatura irá en aumento desde este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura estará cercana a los 36 grados para los días venideros. Esta ola de calor domina el clima de cara al cierre del primer mes del año.

Ola de calor en AMBA: el pronóstico para los próximos días

  • Sábado 24: mínima de 23° y máxima de 33°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Sin lluvias y con viento leve del norte.
  • Domingo 25: mínima de 24° y máxima de 33°, con condiciones similares: cielo parcialmente nublado y ambiente muy caluroso.
  • Lunes 26: mínima de 26° y máxima de 36°, el día más caluroso de la semana. El cielo estará parcialmente nublado, con viento predominante del norte.
  • Martes 27: mínima de 23° y máxima de 34°, con el cielo parcialmente nublado y probabilidad mínima de chaparrones. Continuará el calor intenso.

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

-Evitar las actividades al aire libre, la exposición al sol en exceso y reducir la actividad física entre las 10 y las 17 horas.

- Salvo contraindicaciones médicas, tomar abundante líquido, evitando bebidas alcohólicas o muy azucaradas, y comé liviano, sobre todo frutas y verduras.

- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, y protegerse del sol con gorro y anteojos oscuros.

- Prestarle especial atención a los adultos mayores de 65 y a los chicos menores de 5 años.

- Intentar permanecer en espacios frescos y ventilados. -

Cuáles son los síntomas del golpe de calor

-Piel enrojecida, caliente y seca.

-Temperatura corporal mayor de 40 grados.

-Dolor de cabeza.

-Náuseas y confusión.

-Convulsiones y pérdida de conocimiento.

-Respiración y pulso débil.

Si alguién presenta o conocés a alguien con estos síntomas, llamá al 107 (SAME) y solicitá ayuda médica.

¿Qué podés hacer mientras llega la asistencia? Trasladá al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.Refrescalo mojándole la ropa y la cabeza.Dale de tomar agua fresca.Mantené su cabeza elevada. Más información:

Urgencia médica SAME: línea gratuita 107

Emergencias en la vía pública: línea gratuita 103

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas