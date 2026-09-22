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Río Gallegos: un hombre dejó encerrada en el auto a su hija de siete años y se fue al boliche

Sociedad

La nena quería ver a su papá pero él no cambió sus planes. Fue rescatada por el playero de una estación de servicio que vio el vehículo estaba mal estacionado.

Río Gallegos: un hombre dejó encerrada en el auto a su hija de siete años y se fue al boliche

La Policía de Santa Cruz rescató el domingo pasado a una nena de siete años que había sido encerrada por su padre en un auto y abandonada por al menos tres horas en una estación de servicio de Río Gallegos mientras el hombre iba a un boliche.

Era de madrugada cuando un empleado de la estación de servicio ubicada en Entre Ríos y Zapiola descubrió que había una nena en pijama encerrada en el Volkswagen Gol que llevaba horas estacionado y bloqueando el acceso al playón.

Para esa hora la temperatura en Río Gallegos se ubicaba en lagún punto entre los 4 y -1 grados, y la nena esperaba a que su padre volviera de un boliche sobre la calle Zapiola al 500.

Según informó el sitio La Opinión Austral, de Santa Cruz, la nena había pedido ver a su padre y el hombre la había pasado a buscar por la casa de su madre, pero en vez de llevarla a un sitio apropiado para su edad la dejó en su vehículo y prosiguió con sus planes para la noche del sábado.

La premeditación fue tal que el hombre le pidió a su hija que no llamara a su madre para que la pasara a buscar, sino que le aseguró que volvería al cabo de una hora. La menor fue capaz de mandarle varios mensajes por celular a su progenitor, pero sin obtener respuesta.

Cuando los efectivos policiales encontraron al hombre en el boliche -tras rescatar a la nena- le hicieron un test de alcoholemia y le secuestraron el auto. La menor quedó brevemente en manos de personal de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Cruz.

A raíz del episodio trascendió que hace un mes el hermano mayor de la nena vivió una situación similar cuando el padre de ambos lo dejó solo y encerrado en su casa.

Aunque en ese caso el chico tenía el beneficio de estar en un domicilio y no un auto, después de varias horas encerrado se escapó por una ventana.

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