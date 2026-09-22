Río Gallegos: un hombre dejó encerrada en el auto a su hija de siete años y se fue al boliche
La nena quería ver a su papá pero él no cambió sus planes. Fue rescatada por el playero de una estación de servicio que vio el vehículo estaba mal estacionado.
La Policía de Santa Cruz rescató el domingo pasado a una nena de siete años que había sido encerrada por su padre en un auto y abandonada por al menos tres horas en una estación de servicio de Río Gallegos mientras el hombre iba a un boliche.
Era de madrugada cuando un empleado de la estación de servicio ubicada en Entre Ríos y Zapiola descubrió que había una nena en pijama encerrada en el Volkswagen Gol que llevaba horas estacionado y bloqueando el acceso al playón.
Para esa hora la temperatura en Río Gallegos se ubicaba en lagún punto entre los 4 y -1 grados, y la nena esperaba a que su padre volviera de un boliche sobre la calle Zapiola al 500.
Según informó el sitio La Opinión Austral, de Santa Cruz, la nena había pedido ver a su padre y el hombre la había pasado a buscar por la casa de su madre, pero en vez de llevarla a un sitio apropiado para su edad la dejó en su vehículo y prosiguió con sus planes para la noche del sábado.
La premeditación fue tal que el hombre le pidió a su hija que no llamara a su madre para que la pasara a buscar, sino que le aseguró que volvería al cabo de una hora. La menor fue capaz de mandarle varios mensajes por celular a su progenitor, pero sin obtener respuesta.
Cuando los efectivos policiales encontraron al hombre en el boliche -tras rescatar a la nena- le hicieron un test de alcoholemia y le secuestraron el auto. La menor quedó brevemente en manos de personal de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Cruz.
A raíz del episodio trascendió que hace un mes el hermano mayor de la nena vivió una situación similar cuando el padre de ambos lo dejó solo y encerrado en su casa.
Aunque en ese caso el chico tenía el beneficio de estar en un domicilio y no un auto, después de varias horas encerrado se escapó por una ventana.
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