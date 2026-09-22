Río Gallegos: un hombre dejó encerrada en el auto a su hija de siete años y se fue al boliche

Cuando los efectivos policiales encontraron al hombre en el boliche -tras rescatar a la nena- le hicieron un test de alcoholemia y le secuestraron el auto. La menor quedó brevemente en manos de personal de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Cruz.

A raíz del episodio trascendió que hace un mes el hermano mayor de la nena vivió una situación similar cuando el padre de ambos lo dejó solo y encerrado en su casa.

Aunque en ese caso el chico tenía el beneficio de estar en un domicilio y no un auto, después de varias horas encerrado se escapó por una ventana.