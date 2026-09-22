Tren Sarmiento: una formación embistió a un auto y hay demoras y cancelaciones
Un auto cruzó las vías, con la barrera baja, y fue arrollado por la formación, en dirección a Once, que circulaba a baja velocidad. Antes se reportaron fallas técnicas en Liniers.
Una formación del Tren Sarmiento chocó a un auto este martes en el paso a nivel de la calle Monteagudo, en Ramos Mejía. El impacto dejó al conductor con golpes menores y obligó a interrumpir el servicio hacia la terminal de Once para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.
Las versiones sobre el incidente marcan que barrera del cruce sobre la calle Monteagudo cuenta con las señales sonoras y luminosas en correcto funcionamiento, aunque la zona no tiene banderillero.
De acuerdo con lo informado por el medio Primer Plano, con estos elementos, las primeras hipótesis señalaron que el auto cruzó las vías cuando la señalización no se lo permitía. Pasajeros del tren difundieron videos de los minutos posteriores y cuestionaron al conductor. La formación debía continuar por Ciudadela, Liniers, Villa Luro, Floresta, Flores y Caballito antes de llegar a Once.
Para facilitar la intervención de los equipos de asistencia en el lugar del hecho, la empresa Trenes Argentinos frenó de manera momentánea los servicios dirigidos hacia Once.
Además, la energía fue interrumpida para evacuar a los pasajeros. El servicio se reanudó minutos después, aunque con demoras y cancelaciones. Trenes Argentinos informó que la prestación quedó condicional, sin parada en Ramos Mejía.
El paso a nivel ya había registrado otros accidentes. Quienes suelen transitar por la zona advierten que las barreras permanecen bajas 25 minutos de cada hora.
Anteriormente, también en la línea Sarmiento, circulaba con demoras por problemas técnicos en Liniers.
Mientras tanto, otras líneas del sistema ferroviario metropolitano mantuvieron sus frecuencias habituales. Tanto el Mitre, como el Belgrano Norte, el Urquiza y el San Martín funcionaron con normalidad, según la información oficial difundida en las primeras horas del día.
Por su parte, el Belgrano Sur también se encuentra operativo, sin reportes de inconvenientes durante la mañana. Esta situación permitió que parte de los pasajeros afectados por las demoras en Roca y Sarmiento buscaran alternativas en otros ramales, aunque con limitaciones por la capacidad de transporte.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario