Tren Sarmiento: una formación embistió a un auto y hay demoras y cancelaciones

El paso a nivel ya había registrado otros accidentes. Quienes suelen transitar por la zona advierten que las barreras permanecen bajas 25 minutos de cada hora.

Anteriormente, también en la línea Sarmiento, circulaba con demoras por problemas técnicos en Liniers.

Mientras tanto, otras líneas del sistema ferroviario metropolitano mantuvieron sus frecuencias habituales. Tanto el Mitre, como el Belgrano Norte, el Urquiza y el San Martín funcionaron con normalidad, según la información oficial difundida en las primeras horas del día.

Por su parte, el Belgrano Sur también se encuentra operativo, sin reportes de inconvenientes durante la mañana. Esta situación permitió que parte de los pasajeros afectados por las demoras en Roca y Sarmiento buscaran alternativas en otros ramales, aunque con limitaciones por la capacidad de transporte.