La conmovedora historia del nene correntino que no va la escuela porque no tiene abrigo

Así lo manifestó Mónica, su mamá, quien envió una nota a su maestra para explicarle las razones de las faltas. "Él quiso ir, pero hacía mucho frío y se tuvo que quedar”, indicó luego a medios locales, cuando la situación tomó estado público.

"Yo cobro la Asignación y no me alcanza el dinero. Prefiero darle de comer, y por eso no tiene abrigo para ir a la escuela. Tiene 13 años, y vivimos en el barrio Río Paraná”, contó, señalando además que Martín “tenía una hermana que falleció de cáncer este año, tenía 28 años”.

“La semana pasada no fue porque estaba enfermo, y esta semana me dijo que tenía mucho frío y no fue. Hoy sí se fue: le puse dos saquitos, un buzo y se fue porque no quería faltar más", añadió la mujer.

"Me siento mal, no podemos conseguir más plata, yo tengo que elegir entre comer o vestirle, prefiero comprar carne, fruta y verduras. Yo trabajo en un comedor de la CCC, los miércoles y viernes, pero otro trabajo no tengo", explicó.

Viviana Shpoliansky es docente en la escuela a la que concurre Martín y aseguró que "en esa misma situación están muchos otros chicos, porque no tienen abrigo ni calzado", advirtiendo que "es masivo el ausentismo escolar que tenemos en estos días de mucho frío".

En ese sentido, la docente dijo que "me da mucha impotencia, bronca, mucha pena por esta situación”, y pidió donaciones a la población para los menores “de 10 a 16 años aproximadamente”, quienes necesitan “camperas, calzados desde un talle 25 hasta un 42, abrigos, para niños y niñas, medias, gorros".

El establecimiento educativo está ubicado en la calle Alta Gracia al fondo del barrio Río Paraná, y el número telefónico de Viviana es el 3794-700596.

escuela 375 nota madre.jpg