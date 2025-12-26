La Ciudad pondrá en circulación el Trambus en 2026 para conectar ocho barrios porteños: cuáles son

“Eso hace que la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a las que tenemos hoy en las líneas de colectivos", señaló el funcionario.

Al mejor estilo Metrobus, la Ciudad adoptó una fórmula probada como exitosa para reducir los tiempos de viaje: se espera que el recorrido que usualmente toma 90 minutos baje a menos de una hora, según informó el sitio Infobae.

trambus

Lo que sí se va a mantener es el modo de pago de los boletos, que podrán ser abonados con la SUBE para aprovechar descuentos al combinar medios de transporte público dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La primera prueba del Trambus arrancó el 17 de noviembre de este año en el Metrobus de Juan B. Justo y en 2026 se verá si es una experiencia para extender por toda la Ciudad.