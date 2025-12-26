La Ciudad pondrá en circulación el Trambus en 2026 para conectar ocho barrios porteños: cuáles son
El recorrido del Trambus 1 empezará en el sur de la ciudad y llegará a Costanera Norte aprovechando la "onda verde" de los semáforos y los carriles exclusivos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ideó el recorrido del Trambus T1 como un sistema para unir ocho barrios porteños sin recurrir al bajo ni cargar las calles del microcentro. Puede que la línea F del subte todavía exista sólo en los planes del Gobierno porteño, pero el servicio de transporte público eléctrico podría empezar a operar en 2026.
Los coches avanzarán por carriles exclusivos conectando las líneas de subte (todas, menos la C y la enigmática F), los Metrobus del Sur y de Juan B. Justo; y las estaciones de los trenes Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, uniendo de manera efectiva el sur de la Ciudad de Buenos Aires con la Costanera Norte.
De más está decir que éste nuevo sistema es más amigable con el medio ambiente porque cuenta con coches eléctricos, pero también porque en 11 estaciones tendrá espacios de guardado de bicicletas en algunas de sus estaciones a modo de revival de la "subtemetrocleta".
Las terminales estarán en Nueva Pompeya y Palermo, y en el trayecto el bus pasará por Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito y Villa Crespo, con paradas cada 500 metros. Se supone que el servicio tendrá una frecuencia de 4 minutos en hora pico.
Para implementar este sistema el Gobierno de la Ciudad modificó los semáforos para agregarles la tecnología que permitirá detectar la cercanía de los coches a la esquina, así si "llegan a una intersección, se extiende el verde y no se detienen", como explicó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.
“Eso hace que la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a las que tenemos hoy en las líneas de colectivos", señaló el funcionario.
Al mejor estilo Metrobus, la Ciudad adoptó una fórmula probada como exitosa para reducir los tiempos de viaje: se espera que el recorrido que usualmente toma 90 minutos baje a menos de una hora, según informó el sitio Infobae.
Lo que sí se va a mantener es el modo de pago de los boletos, que podrán ser abonados con la SUBE para aprovechar descuentos al combinar medios de transporte público dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera prueba del Trambus arrancó el 17 de noviembre de este año en el Metrobus de Juan B. Justo y en 2026 se verá si es una experiencia para extender por toda la Ciudad.
