Una hincha de River denunció que un hombre la manoseó en el Monumental

En la nueva publicación compartió la foto del hombre: "Claramente yo no borré el video, me lo borró Instagram, pero la cara ya la tenemos y la popu no la va a volver a pisar tranquilo. Cuidate gil", escribió Tamara en la red social.

En Twitter, una allegada a la denunciante compartió la foto para viralizarla y comentó: "Por favor compártanlo para que hagan algo y este tipo no pise mas ni River ni una cancha y no pueda salir a la calle en paz".

https://twitter.com/yulimanzano_/status/1545046077329457156 Ayer, este tipo en el gol manoseo a la hermana de una amiga en la Sivori Alta. Por favor compartanlo para que hagan algo y este tipo hijo de puta no pise mas ni River ni una cancha y no pueda salir a la calle en paz. Por favor Rt pic.twitter.com/QyhRaujV5r — China (@yulimanzano_) July 7, 2022