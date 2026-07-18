Detuvieron a un exjugador de Colón acusado de asesinar a puñaladas a un hombre en Entre Ríos

La investigación continúa a cargo de la División Investigaciones, la Policía Científica y elMinisterio Público Fiscal de Entre Ríos, que trabajan para reconstruir la secuencia del hecho.

Por el momento, los investigadores mantienen en reserva las principales líneas de investigación y no descartan nuevas medidas para esclarecer cómo ocurrió el crimen y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.