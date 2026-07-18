Detuvieron a un exjugador de Colón acusado de asesinar a puñaladas a un hombre en Entre Ríos
La víctima tenía 31 años y falleció producto de una herida de arma blanca este miércoles por la noche.
Santiago S., de 36 años, exjugador del Club Atlético Colón fue detenido en el marco de la investigación por el crimen de un hombre de 31 años. La policía realizó cuatro allanamientos, en distintos puntos de la ciudad entrerriana de Diamante.
El hecho ocurrió la noche del miércoles 15 de julio, cuando la víctima, identificada como Sebastián Barreto, fue encontrada gravemente herida sobre la vía pública, en las calles Belgrano y Doctor Materi. Minutos después fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Diamante. Los médicos confirmaron su muerte como consecuencia de una herida de arma blanca.
Con las primeras pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia ordenó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. En los procedimientos, la Policía secuestró armas de fuego de distintos calibres, cuchillos, dos vehículos, celulares y ropa que ahora será peritada para determinar si tiene relación con el crimen.
Según informó el medio Aire de Santa Fe, a raíz de los operativos, la Fiscalía ordenó la detención de cinco hombres, todos mayores de edad y oriundos de Diamante. Tienen 50, 45, 36, 25 y 23 años y quedaron alojados en la Alcaidía Policial mientras avanza la causa.
Quién es el exfutbolista detenido
Entre los cinco arrestados se encuentra Santiago S., de 36 años, un exfutbolista que tuvo un paso por Colón de Santa Fe. El exdefensor debutó en el primer equipo en 2009, durante el ciclo de Antonio Mohamed como entrenador del conjunto santafesino.
La investigación continúa a cargo de la División Investigaciones, la Policía Científica y elMinisterio Público Fiscal de Entre Ríos, que trabajan para reconstruir la secuencia del hecho.
Por el momento, los investigadores mantienen en reserva las principales líneas de investigación y no descartan nuevas medidas para esclarecer cómo ocurrió el crimen y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.
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