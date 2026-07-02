Femicidio de Agostina Vega: se negó a declarar la pareja de Claudio Barrelier
Marianela Palmero está imputada por encubrimiento agravado, dado que se encontraba en la casa al momento del femicido de la adolescente.
Marianela Palmero, pareja de Claudio Barrelier y acusada de encubrimiento del femicidio de Agostina Vega, se negó a declarar este jueves ante la fiscalía de Raúl Garzón en Córdoba, y rechazó toda participación en los hechos por los que se la imputa.
Palmero es la detenida más reciente por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el 24 de mayo pasado y cuyos restos fueron hallados casi una semana más tarde en un descampado a las afueras de la ciudad de Córdoba.
Fuentes cercanas a la investigación informaron que la mujer de Claudio Barrelier negó su vinculación a los hechos, y se abstuvo en el marco de la audiencia indagatoria que se llevó adelante este jueves.
La mujer "negó los hechos, se abstuvo de declarar", confirmó al canal El Doce de Córdoba su abogado, Alberto Jaime Felsztyna, tras la cita judicial.
Sin embargo, la fiscalía detectó en las últimas semanas que ocultó datos relevantes para la investigación, como el hecho de que estaba en la casa del barrio Cofico donde ocurrió el crimen.
Aunque el abogado defensor se encargó de confirmar este jueves que "se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado" contra su clienta, la situación podría cambiar en el futuro. Incluso podría pedir su excarcelación.
Un mensaje, un grito
Palmero y Barrelier tienen una hija de 11 años en común. Los tres se encontraban en el domicilio sobre la calle Del Campillo en la noche del 24 de mayo, y la mujer incluso llegó a mandarle un mensaje de texto a su pareja para preguntarle por un ruido grito que escuchó esa fecha, en esas horas.
El arresto de Palmero se llevó a cabo días atrás por el delito de encubrimiento doblemente calificado y continúa detenida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer.
Otros detenidos en la causa, además de ella y su pareja, son el inquilino Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, trabajadora del bar "Wachitas" que le prestó su auto a Claudio Barrelier para deshacerse del cuerpo de Agostina Vega.
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