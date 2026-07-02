Femicidio de Agostina Vega: se negó a declarar la pareja de Claudio Barrelier

Agostina Vega

Aunque el abogado defensor se encargó de confirmar este jueves que "se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado" contra su clienta, la situación podría cambiar en el futuro. Incluso podría pedir su excarcelación.

Un mensaje, un grito

Palmero y Barrelier tienen una hija de 11 años en común. Los tres se encontraban en el domicilio sobre la calle Del Campillo en la noche del 24 de mayo, y la mujer incluso llegó a mandarle un mensaje de texto a su pareja para preguntarle por un ruido grito que escuchó esa fecha, en esas horas.

El arresto de Palmero se llevó a cabo días atrás por el delito de encubrimiento doblemente calificado y continúa detenida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer.

Otros detenidos en la causa, además de ella y su pareja, son el inquilino Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, trabajadora del bar "Wachitas" que le prestó su auto a Claudio Barrelier para deshacerse del cuerpo de Agostina Vega.