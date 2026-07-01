Reapareció la madre de Agostina Vega y pidió perpetua para Claudio Barrelier: "Estoy muerta en vida"
Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega el pasado 30 de mayo, su mamá Melisa Heredia volvió a hablar con los medios y expresó el dolor que vive.
Tras permanecer varias semanas internada, la madre de Agostina Vega -la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba- volvió a hablar públicamente y arremetió contra Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio: "Para mí, todo su círculo está involucrado".
"Los quiero a todos presos", exigió Melisa Heredia, quien además lamentó el dolor irreparable que está viviendo: "me hicieron un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más, la extraño todos los días de mi vida".
Por otra parte, la mujer manifestó estar "muy satisfecha" con el trabajo del fiscal Raúl Garzón, responsable de haber dictado la prisión preventiva para el acusado.
A pesar de la crueldad del ataque, Barrelier -actualmente detenido como presunto autor material- no ha confesado el crimen. Ante esta situación, Heredia se mostró implacable respecto al castigo que merece el acusado y expresó que "deberían darle (prisión) perpetua".
El desgarrador testimonio de la mamá de Agostina Vega
El golpe para la familia es devastador. En un desgarrador testimonio brindado al canal TN, la madre de la menor reflejó el calvario que atraviesan día a día: "Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo”.
La traición afectiva hace que el dolor sea aún más profundo, ya que el principal imputado era alguien de total confianza para la mujer. "Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", lamentó Heredia durante la entrevista.
La investigación también puso la lupa sobre el entorno del sospechoso. Actualmente hay otros dos detenidos bajo la acusación de encubrimiento: Osvaldo Fassetta (inquilino de Barrelier) y Soledad Andreani (pareja actual del supuesto femicida).
La actitud de Fassetta durante los días de búsqueda levantó sospechas inmediatas en la madre, quien recordó un comportamiento sumamente extraño: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario