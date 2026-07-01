Reapareció la madre de Agostina Vega y pidió perpetua para Claudio Barrelier: "Estoy muerta en vida"

La traición afectiva hace que el dolor sea aún más profundo, ya que el principal imputado era alguien de total confianza para la mujer. "Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", lamentó Heredia durante la entrevista.

La investigación también puso la lupa sobre el entorno del sospechoso. Actualmente hay otros dos detenidos bajo la acusación de encubrimiento: Osvaldo Fassetta (inquilino de Barrelier) y Soledad Andreani (pareja actual del supuesto femicida).

La actitud de Fassetta durante los días de búsqueda levantó sospechas inmediatas en la madre, quien recordó un comportamiento sumamente extraño: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé".