Escándalo en Córdoba por el viaje oficial de Guillermo Acosta a China acompañado por su esposa

La misión se desarrolló a finales de junio en Dalian, China, en el marco del World Economic Forum (WEF).

El viaje originalmente correspondía al gobernador Martín Llaryora, quien delegó la representación en Acosta.

La agenda incluyó gestiones de inversión y financiamiento público, además de una escala técnica en Singapur.

Bloques de la UCR y el Frente Cívico impulsaron el pedido de informes cuestionando la falta de comunicación oficial previa del viaje.

Es por ello que los legisladores provinciales solicitaron que se adjunten todos los comprobantes de pago para certificar que no se utilizaron fondos estatales para acompañantes.