Escándalo en Córdoba por el viaje oficial de Guillermo Acosta a China acompañado por su esposa
El viaje oficial al gigante asiático del Ministro de Economía provincial generó una fuerte polémica y los legisladores de la oposición presentaron un pedido de informe.
El viaje oficial a China del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, generó una fuerte polémica política al punto que los legisladores de la oposición en la Unicameral presentaron un pedido de informe.
Los parlamentarios provinciales exigen explicaciones detalladas sobre los costos y los integrantes de la comitiva, ya que Acosta viajó acompañado por su esposa, Paola Di Rienzo.
El funcionario cordobés aclaró que su pasaje y estadía fueron costeados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y sostuvo que la misión institucional representó "costo cero" para las arcas de la provincia.
Además, enfatizó públicamente que "al pasaje se lo pagó ella" de manera personal y que su esposa no participó en ninguna de las actividades oficiales de la agenda.
El argumento de Guillermo Acosta para viajar a China acompañado por su esposa
Acosta argumentó que en febrero sufrió un problema de salud severo y que cuenta con una recomendación médica expresa de viajar acompañado por un familiar ante cualquier eventualidad.
La misión se desarrolló a finales de junio en Dalian, China, en el marco del World Economic Forum (WEF).
El viaje originalmente correspondía al gobernador Martín Llaryora, quien delegó la representación en Acosta.
La agenda incluyó gestiones de inversión y financiamiento público, además de una escala técnica en Singapur.
Bloques de la UCR y el Frente Cívico impulsaron el pedido de informes cuestionando la falta de comunicación oficial previa del viaje.
Es por ello que los legisladores provinciales solicitaron que se adjunten todos los comprobantes de pago para certificar que no se utilizaron fondos estatales para acompañantes.
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