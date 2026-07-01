Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta por el femicidio de Agostina Vega

Soledad Andreani, una de las imputadas en el expediente que investiga el femicidio de Agostina Vega.

La fiscalía aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.

La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Marianela Palmero (expareja de Claudio Barrelier), aunque está imputada por su rol el femicidio de Agostina Vega y por ser una presunta proxeneta.

Marianela Soledad Palmero fue detenida. Foto: El doce.

Palmero trabajó en el bar Wachitas, ubicado en la calle Ituzaingó 521, donde "limpiaba las mesas y los baños y servía el vino" a los clientes que, según las fuentes, iban al local a escuchar bandas de rock.

Por el momento la mujer no prestó declaración indagatoria -aunque se espera que lo haga esta semana o la que viene-, pero los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que no haya escuchado algo la noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.

La Justicia de Córdoba también peritó el celular de Palmero, y así se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Claudio Barrelier en la noche del 24 de mayo que confirma que escuchó una conmoción en su casa: “¿Qué es ese grito?”.

A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención pero aún no tiene la prisión preventiva.