Dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta por el femicidio de Agostina Vega
La Justicia de Córdoba extendió la medida a Soledad Andreani por el encubrimiento agravado del femicidio de la chica de 14 años.
El fiscal Raúl Garzón ordenó este miércoles la prisión preventiva para Claudio Barrelier en calidad de imputado por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años que fue abusada, asesinada y descuartizada el 24 de mayo pasado en Córdoba.
Para Garzón, Claudio Barrelier es sospechoso por el homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (es decir, el femicidio) de la adolescente que fue asesinada en su casa del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.
Además, el fiscal pidió la prisión preventiva para Osvaldo Fassetta, el inquilino de Claudio Barrelier que se dedicó a diseminar su testimonio en medios de comunicación tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado.
Mientras Fassetta daba datos incongruentes para esconder lo ocurrido en la casa de la calle Juan Del Campillo al 800, Soledad Andreani declaraba como dueña del Ford Ka negro en el que el acusado del femicidio trasladó los restos de Agostina Vega aquel 25 de mayo para deshacerse de la evidencia.
Andreani resultó ser la administradora del bar Wachitas pero ahora está acusada por encubrimiento agravado al igual que Fassetta, por lo que el fiscal Garzón pidió la prisión preventiva para ambos.
La fiscalía aún no se expidió sobre el pedido de libertad de Fassetta, que había sido presentado por el abogado Eduardo Medina Allende.
La única de los cuatro detenidos que no recibió la prisión preventiva fue Marianela Palmero (expareja de Claudio Barrelier), aunque está imputada por su rol el femicidio de Agostina Vega y por ser una presunta proxeneta.
Palmero trabajó en el bar Wachitas, ubicado en la calle Ituzaingó 521, donde "limpiaba las mesas y los baños y servía el vino" a los clientes que, según las fuentes, iban al local a escuchar bandas de rock.
Por el momento la mujer no prestó declaración indagatoria -aunque se espera que lo haga esta semana o la que viene-, pero los peritajes acústicos revelaron la imposibilidad de que no haya escuchado algo la noche del 23 de mayo dentro de la vivienda.
La Justicia de Córdoba también peritó el celular de Palmero, y así se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Claudio Barrelier en la noche del 24 de mayo que confirma que escuchó una conmoción en su casa: “¿Qué es ese grito?”.
A partir de la información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención pero aún no tiene la prisión preventiva.
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