Violento robo en la puerta de un kiosco: se llevaron un auto y la recaudación y todo quedó filmado
En menos de cuarenta segundo desvalijaron un almacén que estaba cerrando en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría.
Dos delincuentes protagonizaron un violento asalto en un kiosco de El Jagüel, donde redujeron a empleados y clientes, se llevaron la recaudación del día y escaparon en el vehículo de una de las víctimas.
El hecho ocurrió el martes cerca de las 21 sobre la calle Nicaragua, partido de Esteban Echeverría, cuando una familia que regresaba de Canning detuvo su Ford Ka blanco frente a un kiosco para realizar una compra. En ese momento, dos delincuentes armados rodearon el vehículo y amenazaron a sus ocupantes.
Mientras uno de ellos obligó al conductor a bajar del auto para robarle sus pertenencias, su cómplice redujo a otro de los ocupantes y lo forzó a arrojarse sobre la vereda bajo amenazas.
Entraron al kiosco y se llevaron la recaudación
Lejos de conformarse con el robo a la familia, uno de los delincuentes irrumpió en el kiosco tras obligar a un testigo a ingresar al local. Una vez adentro, apuntó contra los empleados, los llevó detrás del mostrador y les ordenó tirarse al piso mientras se apoderaba del dinero de la caja.
Tras concretar el doble robo, los asaltantes subieron al Ford Ka de las víctimas y escaparon. Antes de huir, efectuaron un disparo al aire para amedrentar a los presentes y evitar cualquier intento de resistencia.
Hasta el momento, el vehículo no fue recuperado y los responsables permanecen prófugos. La Policía está analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificarlos y reconstruir el recorrido que realizaron tras la fuga.
Violento asalto a un gasista en Mar del Plata: recibió cuatro disparos
Un gasista de 45 años sufrió al menos cuatro impactos de bala durante un violento intento de robo de su automóvil el viernes por la mañana en un sector del barrio Punta Mogotes de Mar del Plata. El suceso se originó cuando, dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta negra atacaron a la víctima cuando esta aguardaba dentro de su vehículo la llegada de un cliente.
Los agresores habrían intentado apoderarse del Peugeot 208 en García Lorca al 600. En circunstancias que aún se investigan, efectuaron varios disparos contra el conductor. Uno de los ocupantes de la motocicleta bajó con un arma de fuego en la mano derecha y, tras acercarse al vehículo, se encontró con la resistencia de la víctima. Entonces se inició un forcejeo en el que, aparentemente, se produjeron los disparos que hirieron al hombre en las piernas y el abdomen.
Tras el ataque, los motochorros escaparon en la motocicleta por calle Lynch sin que, en principio, lograran concretar el robo del vehículo.
Luego, la víctima logró ser trasladada inicialmente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 8 de Punta Mogotes y posteriormente derivada al Hospital Interzonal General de Agudos para recibir atención de mayor complejidad. Ingresó al quirófano para recibir tratamiento quirúrgico por las heridas de arma de fuego y salió con un diagnóstico de cuadro estable.
El salvaje episodio ocurrió durante la mañana en el barrio Punta Mogotes, donde personal policial trabajó para preservar la escena y reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia del ataque.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, que deberá determinar la calificación legal del hecho y disponer las medidas necesarias para avanzar en la identificación de los autores. Por el momento, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un intento de robo del Peugeot 208.
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