Detienen a un hombre y a un adolescente por robarse 13 patos de los lagos de Palermo

Tras el procedimiento, la Policía de la Ciudad consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Nancy Aron, quien ordenó la detención de los dos involucrados, la recuperación de las aves y el secuestro de la camioneta que iban a usar para trasladar a las aves.

El antecedente del robo de gansos en los lagos de Palermo

Robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los llevó a su pileta

La situación tiene un particular antecedente. En septiembre de 2025, un joven no solo se robó dos gansos de los Lagos de Palermo, sino que los metió en su auto a la fuerza y los trasladó hasta su propia casa, donde los puso a nadar en una pileta.

El insólito y repudiable episodio de maltrato animal fue filmado de forma deliberada y en ese entonces los videos se compartieron en redes sociales.

Un joven atrapó a las aves por el cuello, los metió en su auto y los puso en la pileta de su casa.

En una de las grabaciones se observa que el joven primero les tendió una trampa a los dos gansos arrojándoles migas de pan en la orilla del lago para que salieran del agua. Una vez que las aves accedieron, en un movimiento brusco y violento, las agarró del cuello y las llevó, con total impunidad, hasta la parte trasera de un auto que estaba estacionado sobre la avenida Sarmiento.

“¡Vamos, vamos!”, gritaba el joven mientras corría con los dos gansos en sus manos. Las aves, desesperadas, comenzaron a aletear intentando escaparse.

Los dos gansos nadando en una pileta en el parque de una casa

A su vez, en un segundo video publicado por el agresor se veía a los dos gansos nadando en una pileta en el parque de una casa.

El insólito y cruel caso provocó en ese entonces un fuerte repudio por gran parte de la sociedad. A través de las redes sociales, varios usuarios publicaron mensajes para alertar y concientizar sobre el maltrato animal con el fin de prevenir que se registrara nuevamente un hecho similar.