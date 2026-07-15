Dos policías fueron condenados por matar a un automovilista durante una persecución en Villa Urquiza

Además, uno de los delincuentes, identificado como David Emmanuel Asselborn, resultó herido y falleció horas después.

Los demás integrantes de la banda, Raúl Zarauza Vila, Ezequiel Brítez, David Emmanuel Asselborn y otra persona no identificada, lograron escapar. Horas más tarde, el auto de Díaz apareció incendiado en la localidad bonaerense de Billinghurst.

El resultado del juicio contra los policías

El tribunal estuvo integrado por Marcelo Bartomeu Romero, Hugo Navarro y Domingo Altieri

Durante el juicio, el tribunal, integrado por Marcelo Bartomeu Romero, Hugo Navarro y Domingo Altieri, determinó que los policías conocían el riesgo que implicaba disparar en una zona poblada y que su accionar puso en peligro a personas ajenas al hecho.

Los jueces consideraron que, aunque la persecución estaba justificada, los efectivos excedieron los límites permitidos en el uso de la fuerza y rechazaron que hubieran actuado en legítima defensa. También señalaron que tenían otras alternativas antes de abrir fuego, como buscar resguardo, pedir apoyo o advertir a los sospechosos.

La sentencia sostuvo que los disparos violaron la Ley N°5688 de la Ciudad de Buenos Aires, que regula el uso de armas de fuego por parte de la Policía porteña. Según el fallo, los agentes actuaron de manera desproporcionada al efectuar once disparos en una vía pública con presencia de terceros, lo que generó un peligro concreto que terminó con la muerte de un hombre que no tenía ninguna relación con el hecho.

Uno de los delincuentes también fue condenado

Raúl Zarauza Vila fue el único delincuente que logró ser condenado a cuatro años de prisión

En el mismo juicio también fue condenado Raúl Zarauza Vila, uno de los integrantes de la banda que protagonizó la fuga. Recibió una pena de cuatro años de prisión como coautor de un robo agravado por el uso de arma de fuego. Fue el único delincuente condenado, ya que otro de los involucrados murió ese mismo día, un segundo falleció antes del juicio y el cuarto sospechoso nunca pudo ser identificado.

Durante el debate oral, la fiscal María Luisa Piqué había solicitado penas de cinco y cuatro años para los dos policías. Finalmente, el tribunal resolvió condenarlos por considerar que, al disparar de esa manera en plena vía pública, provocaron un riesgo injustificado que terminó con la muerte de Mauro Díaz.