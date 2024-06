Violento robo en Palermo: "No griten porque si no salimos todos en Crónica"

Según declararon las víctimas en la denuncia, todo comenzó cuando una mujer se acercó a preguntar precios y se retiró del lugar. Diez minutos después regresó a pedir una tarjeta y dio paso a dos que dos delincuentes ingresaran. Inmediatamente y sin ninguna resistencia por parte de los delincuentes, la presunta clienta se retiró del lugar.

Una vez dentro del local, uno de los delincuentes tomó a la empleada del cuello y la llevó hasta donde estaba su compañera atendiendo a una clienta: “Quedate tranquila que no te va a pasar nada, ¿estamos?”, le dijo ante los gritos de desesperación de las víctimas. “Estén tranquilas, no griten porque si no salimos todos en Crónica”, lanzó el ladrón.

robo centro de estetica Una cámara dentro del local grabó toda la secuencia del robo

Mientras tanto, el otro delincuente que portaba un arma revolvía todo el mostrador del negocio. Los ladrones finalmente se llevaron “una notebook, una tablet, dos teléfonos celulares y 80.000 pesos en efectivo”, según fuentes policiales.

Los investigadores sospechan que la mujer que ingresó justo antes de los delincuentes podría ser cómplice de los ladrones. En tanto, las víctimas reconocieron a al menos uno de los delincuentes porque desde hacía tres meses trabajaba en el lugar limpiando las vidrieras a modo de changa.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Correccional N°40, a cargo María Eugenia Sagasta y la causa se investiga como robo. Si bien el video muestra con claridad el rostro de los ladrones, hasta el momento no hay ningún detenido.