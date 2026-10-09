Rosario: asesinaron a balazos a un hombre de 39 años y buscan al atacante

Uno de los puntos que intentan reconstruir los investigadores es el recorrido que realizó el sospechoso después de disparar. Según las primeras informaciones, habría escapado por la calle Luis Ouvrard y continuado por Colombres.

Los antecedentes de la víctima

El asesinato de Godoy también llamó la atención por un episodio ocurrido años antes. En mayo de 2019, el hombre había sido baleado en la pierna derecha en la colectora de la avenida Circunvalación, cerca de la intersección con Rivarola, también en Rosario. En aquella oportunidad, fue asistido por personal de salud y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Además, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que Godoy había estado detenido en enero de 2021 en el marco de una causa penal por la presunta portación ilegítima de arma de fuego.

Con las primeras pericias realizadas tras el asesinato perpetrado en la zona oeste de Rosario, la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúa la búsqueda del atacante.