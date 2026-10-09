Rosario: asesinaron a balazos a un hombre de 39 años y buscan al atacante
Pablo Damián Godoy fue atacado cuando estaba dentro de su Renault Kangoo, en la zona oeste de la ciudad. En 2019 ya había sido baleado.
Un hombre de 39 años fue asesinado a tiros en la zona oeste de Rosario, Santa Fe. La víctima, identificada como Pablo Damián Godoy, fue embocada por un hombre que llegó en moto y lo acribilló. El atacante escapó tras el hecho y es intensamente buscado.
El homicidio ocurrió ayer jueves, después de las 21, en la calle Larralde al 2800, cuando Godoy se encontraba dentro de su Renault Kangoo blanca por ingresar a su domicilio. De acuerdo con la información proporcionada, en ese momento llegó el agresor, que se movilizaba en una moto Honda Wave blanca. El atacante, aparentemente, no llevaba puesto casco.
El ataque fue directo y Godoy falleció en el acto dentro de su vehículo como consecuencia de las heridas de arma de fuego.
Por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.
La escena del crimen y la fuga del atacante
Tras recibir el aviso a través del 911, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigieron al lugar para realizar las primeras pericias. Durante el relevamiento de la escena, los investigadores encontraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros, que fueron secuestradas como parte de las pruebas.
Uno de los puntos que intentan reconstruir los investigadores es el recorrido que realizó el sospechoso después de disparar. Según las primeras informaciones, habría escapado por la calle Luis Ouvrard y continuado por Colombres.
Los antecedentes de la víctima
El asesinato de Godoy también llamó la atención por un episodio ocurrido años antes. En mayo de 2019, el hombre había sido baleado en la pierna derecha en la colectora de la avenida Circunvalación, cerca de la intersección con Rivarola, también en Rosario. En aquella oportunidad, fue asistido por personal de salud y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
Además, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que Godoy había estado detenido en enero de 2021 en el marco de una causa penal por la presunta portación ilegítima de arma de fuego.
Con las primeras pericias realizadas tras el asesinato perpetrado en la zona oeste de Rosario, la investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, mientras continúa la búsqueda del atacante.
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