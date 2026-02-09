Video viral: Pity Álvarez reapareció en Funes a horas de la pericia que define si vuelve a la cárcel

La evaluación quedó fijada para el 10 de febrero y se convirtió en un punto de inflexión dentro de un expediente que permanece suspendido desde hace años. El juicio contra Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018, había quedado frenado luego de que el Cuerpo Médico Forense lo declarara con incapacidad mental para afrontar un proceso penal.

Aquella resolución estableció que, por su estado psiquiátrico, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no estaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos ni de participar activamente de un debate oral. Sin embargo, su reciente aparición en un escenario volvió a poner en discusión ese diagnóstico.

“El recital que Pity Álvarez dio para más de 30 mil personas en Córdoba fue incorporado al expediente que investiga el homicidio perpetrado por él, confeso por él, y a un caso de privación ilegítima de la libertad de dos mujeres, que incluyó el presunto abuso de una de ellas”, reveló el periodista Martín Candalaft en el programa DDM. La frase no solo expone la gravedad de las causas acumuladas, sino también el impacto que tuvo el show como elemento probatorio dentro de la investigación judicial.

Según explicó el propio Candalaft, ambas causas podrían unificarse en un mismo juicio si la junta médica concluye que el músico está en condiciones de enfrentar un proceso penal. “La Justicia va a determinar si puede reanudarse este juicio en su contra y si puede ir a la cárcel”, aseguró el periodista, dejando en claro que el resultado de la evaluación médica puede cambiar por completo el escenario legal del artista.

En el mismo programa, la perito Florencia Adorante aportó precisiones técnicas sobre el procedimiento que se avecina. “Para que haya subido al escenario, se le tuvo que haber hecho una evaluación previa para saber si era peligroso para sí o para terceros”, explicó. Y agregó que ahora se analizarán otros aspectos centrales: “Ahora se llevan adelante otras dos, entender si él puede afrontar un juicio y si en el momento del hecho, era inimputable”.

La nueva junta médica no juzgará la calidad artística del show ni su impacto cultural, sino que buscará responder una pregunta clave para la Justicia: si el hombre que volvió a cantar frente a miles de personas es el mismo que, según los informes previos, no podía comprender la gravedad de un proceso judicial. De esa respuesta dependerá si el caso vuelve a activarse y si el futuro inmediato del Pity Álvarez vuelve a quedar ligado a una celda en lugar de un escenario.