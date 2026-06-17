Rosario: desapareció una cápsula con material radioactivo y se activó un protocolo nacional de emergencia

capsula radiactiva La falta fue advertida cuando el personal se preparaba para realizar una calibración de rutina en el servicio de medicina nuclear.

Detalles del elemento desaparecido

La cápsula desaparecida estaba resguardada dentro de un recipiente cilíndrico de plomo de 12 centímetros de alto por 10 de ancho. El contenedor posee un blindaje de entre dos y tres centímetros de espesor, diseñado para contener la radiación del isótopo.

El dispositivo contenía Cesio-137 con una actividad de 103 milicurios (mCi). Según los registros de la institución afectada, el material fue adquirido originalmente el 21 de junio de 2007 para tareas técnicas especializadas.

El elemento es considerado fundamental para la calibración de equipos de medicina nuclear. El personal del instituto advirtió el faltante durante la tarde del martes, justo cuando se disponían a realizar un procedimiento de rutina en el laboratorio.

Según informaron, el acceso al laboratorio estaba limitado a dos técnicos radiólogos en medicina nuclear, mientras que dos médicos ingresaban únicamente de manera excepcional para elaborar informes y no manipulaban ese tipo de material.

La persona que llamó a la policía indicó, además, que no recordaba cuál de los dos técnicos había utilizado por última vez la cápsula, aunque precisó que cada calibración queda registrada en un libro de actas que posteriormente es controlado por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

Tras tomar conocimiento de la desaparición, la ARN, con sede en la provincia de Buenos Aires, fue notificada del hecho y activó el protocolo nacional correspondiente, comunicando la situación a todas las instituciones involucradas en este tipo de emergencias.

En paralelo, el denunciante señaló que desconocía si el instituto cuenta con cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo sucedido y manifestó que aportó fotografías de la cápsula desaparecida.

Qué es el cesio-137

El cesio-137 es un isótopo radiactivo utilizado desde hace décadas en equipos de radioterapia, aplicaciones industriales y procedimientos de medición y calibración.

Debido a la radiación que emite, su almacenamiento y manipulación requieren estrictas medidas de seguridad. Habitualmente se transporta y conserva dentro de contenedores blindados con plomo u otros materiales capaces de reducir la exposición a la radiación.

Mientras la fuente permanezca encapsulada e intacta dentro de su recipiente protector, el riesgo es mínimo. Sin embargo, una manipulación inadecuada o la apertura del dispositivo podría generar exposiciones potencialmente peligrosas para las personas.

Por ese motivo, los protocolos internacionales establecen que cualquier pérdida, robo o desaparición de una fuente radiactiva debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes para activar los mecanismos de respuesta correspondientes.