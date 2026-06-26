Rosario: desarticularon al "Clan Muñoz", la banda narco implicada en el crimen del policía en Villa Banana
La organización operaba en Villa Banana y está acusada de dedicarse al narcotráfico.
Una organización criminal dedicada al narcotráfico que operaba en el barrio Villa Banana, en la ciudad de Rosario, fue desarticulada tras la detención de cinco de sus integrantes. Se trata del denominado "Clan Muñoz", investigado además por su presunta participación en el asesinato del agente de la Policía Federal Argentina (PFA), Rodolfo Manfredi.
Durante los últimos procedimientos fueron capturados Eduardo Rodolfo Muñoz, quien tenía un pedido de captura vigente y una recompensa de 20 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional, y T. Y. M., hijo del acusado y menor de edad. Ambos se suman a las detenciones previas de Luis Miguel Muñoz, Mario Ezequiel Peralta y Jorge Gustavo Muñoz.
La investigación, llevada adelante por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario de la PFA, determinó que la estructura criminal surgió como un desprendimiento de la banda "Los Monos". Según la pesquisa, tras la detención de sus antiguos líderes, Eduardo Rodolfo Muñoz asumió el control de las actividades vinculadas al narcotráfico en Villa Banana.
Tras sus respectivas detenciones, ambos continuaron impartiendo directivas desde la cárcel durante un tiempo, hasta que el control de la organización quedó en manos de Eduardo Rodolfo Muñoz, quien asumió la conducción de las actividades vinculadas al narcotráfico en Villa Banana, motivo por el cual registraba un pedido de captura por infracción a la Ley Nacional de Drogas desde diciembre de 2023.
Además, los investigadores identificaron a Jorge Gustavo Muñoz y T. Y. M. como los presuntos autores materiales del homicidio del agente Manfredi, ocurrido el pasado 11 de junio, mientras que a Eduardo Rodolfo Muñoz se le atribuye el rol de jefe de la organización.
Con estas detenciones, las autoridades consideran desarticulada la estructura criminal señalada por operar en el narcotráfico y por su presunta vinculación con el asesinato del efectivo federal.
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