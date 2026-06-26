Rosario: desarticularon al "Clan Muñoz", la banda narco implicada en el crimen del policía en Villa Banana

Tras sus respectivas detenciones, ambos continuaron impartiendo directivas desde la cárcel durante un tiempo, hasta que el control de la organización quedó en manos de Eduardo Rodolfo Muñoz, quien asumió la conducción de las actividades vinculadas al narcotráfico en Villa Banana, motivo por el cual registraba un pedido de captura por infracción a la Ley Nacional de Drogas desde diciembre de 2023.