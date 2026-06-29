Rosario: detuvieron a un hombre por arrojar caca de perros contra un local de La Libertad Avanza

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Horror en Santa Fe: hallaron el cadáver de una mujer dentro de una bolsa en un basural

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado el domingo en un basural del barrio Villa del Parque, en la ciudad de Santa Fe. Mientras la Justicia intenta determinar la identidad del cuerpo, se investiga si se trata de un nuevo caso de femicidio y hay un sospechoso detenido.

El macabro hallazgo tuvo lugar el domingo por la tarde en un basural situado en la zona oeste de la capital provincial, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de restos humanos dentro de una bolsa abandonada en inmediaciones de Liberación y Estrada, detrás de unas canchas de fútbol.

Tras el aviso, efectivos policiales de la Comisaría 6° de la Policía de Santa Fe se hicieron presentes en el lugar y, tras confirmar la aparición del cadáver, procedieron a preservar la escena para que peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), pudieran recolectaron evidencias que permitan avances en la investigación.

Buscan identificar a la víctima

En las últimas horas del domingo, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de la ciudad por orden de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que este lunes se lleve a cabo la autopsia correspondiente. El procedimiento será clave para establecer la causa de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.

En ese sentido, los investigadores no descartan que se trate de un femicidio. En paralelo, intentan establecer si el cuerpo pertenece al de una mujer de 32 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia el sábado por la tarde.

Mientras avanza la investigación, una persona permanece detenida y es investigada por su posible vinculación con este hecho y con otros delitos que también son analizados por la Fiscalía. Su situación procesal permanece supeditada a los resultados de la autopsia y de las restantes pericias.