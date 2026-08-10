Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de paradisiaca a cambio de cuidar gatos callejeros

Alimentar a los gatos y cambiarles el agua

Limpiar los areneros y desinfectar los espacios comunes dentro del refugio

Administrar los medicamentos que necesiten los gatos enfermos, siempre bajo supervisión del equipo.

Socializar y jugar con los gatos

Lavar recipientes y mantas, colaborar con tareas de mantenimiento y jardinería e incluso acompañar en determinadas visitas al veterinario.

La organización advierte que se trata de un entorno de trabajo similar al de una granja y que algunos gatos rescatados son salvajes, por lo que no siempre resulta sencillo manipularlos.

Cuáles son los requisitos para vivir en Siros

El programa está pensado para personas mayores de 18 años, con buen nivel de inglés y disponibilidad mínima de un mes.

Si bien no es indispensable contar con experiencia veterinaria, desde Syros Cats destaca que las personas con formación como enfermeros veterinarios o práctica con gatos salvajes tienen un perfil especialmente valorado.

También se espera que los voluntarios sean confiables, puntuales, capaces de trabajar por iniciativa propia y, sobre todo, que tengan un interés genuino por el bienestar de los animales.

La organización suele recibir varios voluntarios al mismo tiempo y provenientes de distintos países, por lo que también es importante poder convivir y trabajar con personas de diferentes culturas.

Cuándo se puede aplicar al voluntariado en Grecia

Las postulaciones para el programa de voluntariado de Syros Cats durante 2026 ya están cerradas debido a la gran cantidad de solicitudes recibidas. La organización informó oficialmente que la próxima convocatoria, correspondiente a 2027, abrirá en septiembre de 2026, aunque todavía no comunicó la fecha exacta.

Por eso, quienes estén interesados en esta particular oportunidad de vivir en una isla griega cuidando gatos callejeros deberán seguir los canales oficiales de Syros Cats para conocer cuándo estará disponible el formulario de inscripción. La entidad advierte, además, que las consultas de voluntariado deben realizarse mediante el formulario específico de su página y no a través del formulario general de contacto.