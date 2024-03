Amenazaron de muerte a Nelson Castro en Rosario: pidieron que se vaya del lugar

“Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiros, el que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, no los queremos acá. Atentamente, la Mafia. Que no se acerque a Francia y Seguí y Oroño... fuera de Rosario. Si no van a terminar como (José Luis ) Cabezas”, fue el mensaje que recibió el cronista Domenech, acompañado de una captura en la que se lo ve a Castro precisamente mientras salía al aire desde Rosario.