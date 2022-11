Serrat inauguró en Rosario un paseo que lleva su nombre y el de Fontanarrosa

“Nunca pensé que podríamos encontrarnos una tarde como hoy, en medio de tanta gente y tanto cariño, formando una esquina con mi querido amigo Roberto Fontanarrosa, con quien tuve la fortuna de compartir espacios de la vida, fantasías, alegrías, sueños y sobre todo divertirme con él”, dijo el artista catalán.

Vale recordar que en El Cairo se reunió durante años la llamada irónicamente “Mesa de los galanes”, encabezada por Fontanarrosa y sus amigos rosarinos, como el Chelo Molina, el Pitufo, el Negro Centurión, Rodolfo Belmondo, Chiquito Reyes y el Pelado Reinoso, y de la que en algunas ocasiones participó Serrat.

Denominar a esa esquina frente al mítico bar como Paseo Serrat-Fontanarrosa fue una decisión del Concejo Municipal de Rosario para homenajear al escritor local y al cantante extranjero, quienes se conocieron en España durante el Mundial de Fútbol de 1982, según contó Serrat.

“Me siento muy feliz de estar aquí esta tarde y al mismo tiempo me siento profundamente angustiado también, porque les aseguro que estoy deseando ir al hotel, tomarme una copa, en la tranquilidad”, dijo el músico. “No obstante, no saben hasta qué punto les agradezco que hayan venido todos a compartir esta fantasía maravillosa de juntar dos corazones que han vivido juntos siempre, y van a seguir”, cerró.

Serrat y el Negro Fontanarrosa

“El Negro era una persona que difícilmente transmitía sus angustias y sus pesares, se los comía mucho, y en cambio transmitía constantemente su felicidad de estar vivo, su curiosidad por la vida, su afán de ser sencillamente lo que le gustaba ser: un hombre que escribía mucho y muy bien, que dibujaba, y que amaba su ciudad y a Central por encima de todas las cosas”, sostuvo el compositor español.

Luego recordó una característica de Fontanarrosa, algo así como una fobia a los homenajes y a tener que ocupar la centralidad en actividades públicas. “Si el Negro tuviera que estar aquí esta noche, estaría deseando irse, estaría sufriendo mucho, estaría angustiado, no tendría el más mínimo interés en otra cosa que sentarse alrededor de una mesa con gente a la que él quisiera y con quien se encontraba a gusto”, aseguró el músico.

Gira despedida de Serrat

Joan Manuel Serrat abrirá este sábado la gira despedida "El vicio de cantar/Serrat 1965-2022", en el Autódromo de Rosario, especialmente preparado para el evento. La gira se inició en Nueva York y terminará en Barcelona, sumando próximos conciertos también en Córdoba y Buenos Aires.