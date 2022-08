"Visité Rosario... y sobreviví": la taza de recuerdo viral

https://twitter.com/ProfRiquelmista/status/1559203230445338625 Mi sobrina tiene un gym y le balearon la parte de adelante. Luego fueron a cobrarle para que no vuelva a pasar — Boca nunca teme luchar (@ProfRiquelmista) August 15, 2022

Qué dijo el intendente de Rosario

"Reclamo, reclamo fuerte, con todo lo que tengo a mi mano. Desde hacer un video en redes, hasta pedirles en la cara que se hagan cargo de cuidarnos al Gobernador, a los ministros de seguridad, al Presidente, a la Corte Suprema de Justicia… También aporto a la seguridad cuando pongo cámaras, urbanizo villas, ilumino… Además pido que me dejen tener injerencia en dónde se despliegan las fuerzas (aunque no sea mi responsabilidad, la pido porque no quiero que nuestros vecinos vivan mal). Yo me banco todas las críticas, pero no puedo dejar de decir que hacer marketing con los problemas que vivimos me parece horrible. Ojalá la creatividad de esta ciudad (que es tanta y tan buena) la usemos para ayudarla a salir para adelante”, escribió el intendente este lunes", dijo Pablo Javkin tras encontrar el posteo en la cuenta de Instagram "Rosario la ciudad".