Filtran fotos de las lesiones que sufrió la víctima de los rugbiers franceses

mujer abuso rugbiers franceses El informe que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) sobre el cuerpo de la mujer constató 15 lesiones

Jegou y Auradou, ambos imputados por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado", quedaron en libertad hace dos semanas luego de que el fiscal de la causa, Darío Nora, señalara que "hubo contradicciones en cuanto a la mecánica del hecho y a la existencia del consentimiento" por parte de la denunciante, por lo que "no hay méritos para una prisión preventiva".

mujer abuso rugbiers franceses Moretones en la espalda de la denunciante

La justicia citó en su dictamen "la existencia de notorias contradicciones, inconsistencias, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes", por parte de la presunta víctima. También se cuestionó "la secuencia témporo-fáctica de los abusos sexuales denunciados" y se consideró "la conducta observada por la denunciante al momento de salir de la habitación y hacer abandono del hotel", entre otros detalles, como el "tono jocoso que caracteriza el inicio de la conversación con su amiga en horas de la tarde del día de los hechos denunciado", en referencia a los audios que la la mujer envió tras el encuentro en el hotel.

mujer abuso rugbiers franceses Una de las equimosis que figuran en el informe médico

Por esto, tras permanecer en Mendoza durante dos semanas, ayer martes los dos rugbiers franceses viajaron a Buenos Aires a esperar su sobreseimiento en la causa. Por el momento, no pueden salir de Argentina.

mujer abuso rugbiers franceses Mas moretones en la espalda de la denunciante

Por otra parte, el informe completo del peritaje psicológico de los jóvenes determinó que no presentan patologías de índole sexual, y los estudios preliminares de salud mental también indicaron que no presentan conflictos ni alteraciones en la conducta.

mujer abuso rugbiers franceses Otra de las fotos difundidas por la denunciante

Los audios de la denunciante

rugbiers franceses audio Los audios que envió la denunciante a una amiga antes y después del presunto ataque

La causa dio un giro en las últimas semanas cuando se conocieron los audios que la denunciante envió a una amiga horas después de que ocurriera el presunto abuso sexual y que hacen referencia a golpes y marcas, tal como se observa en las fotos.

El primer audio data de la madrugada del 7 de julio, a poco de que la denunciante ingresara con uno de los rugbiers a la habitación del hotel Diplomatic: “Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo, ¿si?”, dice uno de los mensajes.

El resto de los audios corresponden a la mañana siguiente, cuando la víctima ya había regresado a su casa: “Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo, el chabón re lindo (risas) y llegué a mi casa a las 9. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”.

Luego, la denunciante envió otra serie de audios: “Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabés, tremendo el pendejito”.

"Boluda: me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, tengo moradas todas las telas... Machucones en el culo, me hizo mierda. Tengo un ojo morado. El chabón, re enamoradizo, pero cuando cogía... una pi... gigante, tremendo el morocho, hermoso... Unos ojos... Pero me tuve que tomar un diclofenac porque me hizo mierda. Imaginate con las muelas, que me pegara cachetazos, la mandíbula la tengo moreteada", dice otro audio.

Qué declararon los testigos

Uno de los testimonios claves fue el del chofer que manejaba el auto en el que se trasladó la denunciante desde el Hotel Diplomatic de Mendoza hasta su casa. Según el conductor de una aplicación, el viaje comenzó a las 8.30 de aquel domingo 7 de julio en en calle Belgrano y Sarmiento, de la Ciudad de Mendoza, hasta la casa de la mujer.

El chofer aseguró que no observó “nada fuera de lo común, que fue un viaje “normal” y remarcó que no vio a la mujer golpeada ni lastimada.

Además, al ser consultado acerca de si la pasajera le había manifestado algo referido al presunto abuso sexual, dijo que no lo recordaba.

rugbiers franceses

Otra testigo declaró esta semana en la causa por abuso sexual que pesa contra dos rugbiers de la selección de Francia y reveló que la víctima y los acusados "iban a los besos" en el taxi rumbo al hotel Diplomatic de Mendoza, donde el equipo se hospedaba tras derrotar a Los Pumas.

La causa dio un giro gracias a la declaración de una testigo oriunda de Godoy Cruz, quien sostuvo "se notaba que iban a tener sexo" con la denunciante.

rugbiers franceses

Auradou y Jegou conocieron a la denunciante, de 39 años, en el boliche Wabi de la Ciudad de Mendoza. Ahí también estuvo la testigo, de 24, que viajó con ellos en un taxi al hotel Diplomatic, donde ocurrió el abuso sexual denunciado a principios de julio.

"Creo que a mitad de la noche vimos a los franceses. Estuvieron bailando con nosotras, yo estuve con uno", reveló la testigo, que concentró su atención en otro de los integrantes del seleccionado de Francia.

Mientras tanto, la denunciante y uno de los rugbiers "iban a los besos, y ella se iba riendo. Ya se notaba con qué intención iba", señaló ante la Justicia de Mendoza con el abogado de los acusados, Rafael Cúneo Libarona le preguntó si podía aclarar a lo que se refería. "Que iban a tener sexo", precisó la testigo.

Por su parte, Patrick Arlettaz, team manager de la selección de rugby de Francia a la que pertenecen los dos rugbiers, aseguró que no tuvo sospecha de que algo grave le hubiera ocurrido a la mujer de 39 años que luego le relató un calvario a su amiga.

"No tuvo expresión de llanto, gritos, o nervios. Su ropa estaba bien puesta, sin roturas. Me hubiera dado cuenta o recordaría si notaba alguna actitud sospechosa, porque mi trabajo consiste en estar atento y cuidando personas", precisó Arlettaz.