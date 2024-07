Hablaron los padres del chico atacado por rugbiers: "Pudo ser otro Fernando Báez Sosa"

Los padres de la víctima denunciaron públicamente que los agresores -que son jugadores del Club Náutico Arsenal de Zárate, como en el caso de Fernando Báez Sosa- habían empezado una campaña de bullying contra su hijo.

"Siempre fue escalando el nivel de violencia y el sábado se fue de las manos y pasó lo que pasó. Agustín, en el afán de ayudar a algunos de sus amigos, terminó siendo el más perjudicado. Tuvo suerte, podría haber sido peor", convino Fernando, el padre de Agustín.

"No creo sea algo que tenga que ver con el rugby en sí, pero me parece que quienes practican este deporte tienen que entender que, por el trabajo físico que tienen, no se encuentran en igualdad de condiciones con cualquier otra persona", aclaró el hombre.

Sin embargo, el ataque en manada ocurrió. En esta oportunidad no fue en un boliche de Villa Gesell sino en la ciudad de Zárate, cerca de las casas de todos los involucrados.

"Cuando él nos llama y nos dice que había sufrido una pelea y estuvo en la clínica nunca imaginé que iba a verle la cara como la vi. Con cortes, inflamación en la sien, la cara desfigurada. Él está bien en cuanto a los golpes pero shockeado por el episodio. De a poco va entendiendo que las cosas podrían haber sido peores", expresó Natalia.

Lo que ocurrió, dijeron los padres de Agustín, fue que su hijo se intervino para ayudar a otro joven de 19 años, el blanco original de los rugbiers.

"Uno de esos chicos quedó tirado en el piso y cuando mi hijo lo fue a buscar para sacarle la gente de encima, comenzaron a golpearlo y fue el que terminó mayormente dañado", agregó la mujer.