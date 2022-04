Córdoba: la Justicia aceptó tramitar amparo colectivo contra las retenciones agropecuarias

La entidad ruralista considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía, entre otros puntos, una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

El magistrado declaró la admisibilidad formal de la acción colectiva y por ello ordenó la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos. Consideró que se encuentran afectados derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos, dado que hay un único hecho, el dictado de los decretos 790/20, 1060/20, 230/2020, 851/2021, 131/2022, "que afecta en conjunto a los productores rurales, entendidos estos como productores agropecuarios, por ser quienes sufren económicamente sus consecuencias".

Además, sostuvo que la causa está enfocada en los efectos comunes, ya que la acción "intenta obtener la declaración de inconstitucionalidad de los decretos" y no "reclamar la repetición del impuesto por cada individuo en forma particular ni obtener que se le abone a cada productor la diferencia positiva del valor que resulta de las resoluciones que se cuestionan", según el fallo publicado por el blog Palabras del Derecho.

La causa fue iniciada por Nicolás Franco Pino, representante legal de la Sociedad Rural Argentina, con el patrocinio letrado de Carlos José Laplacette y José Francisco Capellino, apoderado de la Sociedad Rural de Jesús María promoviendo acción de amparo contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Nación, a fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero de año 2022, así como de cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario, y se lo condene a cesar con su cobro, instruyendo en tal sentido a la AFIP para que cese con su reclamo y percepción.