Qué documentación necesito para salir a las rutas en vacaciones de invierno

¿Qué documentación obligatoria se necesita para salir a las rutas?

Hay cierta documentación que es obligatoria para poder salir a la ruta a circular sin problemas. La misma es:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de el o la automovilista.

Licencia de conducir vigente

Cédula verde o, en caso de circular con un vehículo que no sea de su propiedad, la Cédula azul.

Oblea actualizada que certifique la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Comprobantes de la Póliza de Seguro y de pago de Patente para constatar que ambos estén al día.

¿Cuáles son los elementos de seguridad a controlar en el auto?

Desde el Ministerio se aconseja viajar con todos los elementos de seguridad en perfectas condiciones por cualquier improvisto que pueda llegar a surgir y sea necesario utilizarlos. Es de suma importancia que estén en condiciones: frenos, los neumáticos, la dirección, la iluminación, la suspensión y los amortiguadores. También para poder prevenir lesiones: cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas y la carrocería. Por último, si o si, todos los vehículos deben contar con: matafuegos recargado y balizas portátiles (triangulares y reflectivas), para las ocasiones en que haya que detenerse en el camino.

Un dato no menor es que es obligatorio respetar el número de ocupantes adecuado a la capacidad del vehículo; los menores de 10 años deben ir en el asiento trasero en sus respectivas Silla de Retención Infantil (SRI) y las mascotas con arnés de seguridad; tener las luces bajas encendidas, no exceder los límites de velocidad, no conducir con el celular en la mano, prohibido el consumo de alcohol y tampoco sin estar bien descansado.

Posibles infracciones y valor de las multas

Infracciones:

En el caso de no estar cumpliendo con los requisitos que estuvimos nombrando, los conductores pueden sufrir multas muy severas. Como todos sabes, el valor de las infracciones se determina en Unidades Fijas (UF), que cada una equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Actualmente está en $290,10. Es importante saber que las multas se determinan entre un mínimo de 50 UF y un máximo de 5000 UF.

El valor de las multas:

Circular sin VTV: 300 UF hasta 1000 UF.

300 UF hasta 1000 UF. Circular sin licencia de conducir: 30 UF hasta 100 UF.

30 UF hasta 100 UF. Circular sin comprobante de seguro: 30 UF hasta 100 UF.

30 UF hasta 100 UF. Circular sin cobertura de seguro vigente: 300 UF hasta 1000 UF.

300 UF hasta 1000 UF. Circular sin matafuegos y/o balizas portátiles: 10 UF hasta 100 UF.

10 UF hasta 100 UF. Circular sin placas de identificación de dominio: 30 UF hasta 100 UF.

30 UF hasta 100 UF. Circular sin que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que el vehículo fue construido o por no viajar los menores de diez (10) años en el asiento trasero: 10 UF hasta 100 UF.