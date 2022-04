Luciana Salazar salió con los tapones de punta contra Martín Redrado

"Mientras estábamos con Nora Cárpena le ardía el teléfono a Paulita Varela con un último momento que involucra a Luciana Salazar y Martín Redrado", aseguró Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo y le dio pie a su panelista para que contara la información que le había llegado. "Me están informando que acaba de terminar la mediación que tuvieron recién Luciana Salazar y Martín Redrado, se habrían visto las caras", abrió el tema Varela.

"Luciana finalmente lleva a juicio a Martín Redrado. Esto va a ser para alquilar balcones", expresó la panelista. En este marco, Varela aseguró que una de principales consecuencias para el empresario podría ser "el embargo de acciones por incumplimiento del contrato" y "una denuncia penal".

Horas después, Luli publicó unas historias de Instagram en donde apuntó contra Redrado. "No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado ppara mi. Quisiera tener las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan", escribió.

Después aseguró: "Siento trizteza y asco a la vez. Espero que no me pase nada porque esta persona es capaz de hacer cualquier cosa", concluyó.

