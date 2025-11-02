Salta: detienen a un agente de la Policía Federal por distribuir material de abuso infantil
Durante el allanamiento se incautaron dispositivos con más de 60.000 archivos, fotos y videos que intercambiaba a través de internet.
En las últimas horas, la provincia de Salta se convirtió en el escenario de un hecho horroroso. La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, imputó a un hombre de 31 años, perteneciente a la Policía Federal, por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años.
Después de realizar un gran operativo internacional, lograron rastrear más de 60 mil archivos con imágenes y videos de niños abusados. La investigación se originó gracias al sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children), que detectó la actividad en redes P2P, utilizadas para compartir contenido ilegal de manera anónima.
Este sistema permitió que se pueda acceder a información detallada como la dirección de IP desde la cual se intercambiaban los archivos, la empresa proveedora de servicios, el nombre del titular, fecha y hora de la actividad, el sitio o aplicación P2P que se usó, el identificador o Hash de la imagen o video, el usuario, su país y región.
Una vez que lograron tener estos datos, se emitió una orden de allanamiento para requisar el domicilio del agente, en el marco del operativo internacional "Aliados por la Infancia V". Allí se secuestraron dispositivos y evidencia digital, y se detectaron unos 60.000 archivos con material de abuso sexual infantil.
Además, se reveló que el acusado distribuía este contenido a través de redes P2P (Peer to Peer). Esto funciona como programas de intercambio de archivos que permiten compartir documentos de manera descentralizada, ya que cada equipo conectado actúa tanto como servidor como cliente, lo que facilitaría el almacenamiento y la descarga directa entre usuarios.
Durante la audiencia de imputación, el detenido fue asistido por un defensor oficial, pero se negó a declarar. Por último, desde la Fiscalía se pidió ante el Juzgado de Garantías que interviene en el caso, que continúe detenido, mientras la investigación sigue su curso.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario