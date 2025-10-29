Turismo en Salta: los pueblos de montaña para visitar en el verano y conocer

Los lugares imperdibles de Salta para conocer

Cachi, ubicado en el corazón del Alto Valle Calchaquí a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, es un verdadero tesoro entre los cerros nevados. Sus calles empedradas y sus casas blancas con techos de teja invitan a recorrerlo a pie, mientras el paisaje del Nevado de Cachi domina el horizonte. Además de su belleza natural, el pueblo guarda un importante legado arqueológico, visible en el Museo Pío Pablo Díaz, y ofrece experiencias únicas como la Ruta del Vino, el turismo astronómico y las travesías 4x4 por los caminos más altos del país.