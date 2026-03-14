Salta: detuvieron a una falsa ingeniera que ofrecía trabajo en una minera
La mujer solicitaba dinero a los postulantes para supuestos trámites vinculados al proceso de contratación.
Una mujer y un hombre fueron detenidos por estafas vinculadas a contrataciones laborales en el sector minero. El operativo fue realizado por personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Se secuestraron documentación y elementos considerados de interés para la causa. Además, la fiscal requirió la inmovilización de ocho cuentas bancarias.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 27 de febrero pasado, a la que luego se le sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas bajo la promesa de incorporarse a puestos de trabajo vinculados con proyectos mineros. Según lo manifestado, la mujer se presentaba como ingeniera, un título que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas mineras.
Hasta el momento en la investigación se determinó que para dar apariencia de legalidad a las maniobras, la ahora detenida promovía la creación de distintas estructuras comerciales. Entre ellas se identificaron los nombres de fantasía Baez Mamani Group, Rimay Group SRL y Consultora Bomblin, utilizadas para convocar personal, emitir documentación vinculada a procesos de contratación y sostener la apariencia de una operatoria empresarial vinculada a proyectos mineros.
Los investigadores detectaron que a través de estas empresas se convocaba a profesionales y trabajadores -entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios- con la promesa de futuras contrataciones en obras que, según manifestaban, estarían vinculadas con empresas del sector. Se les solicitaba dinero para distintos conceptos vinculados al supuesto proceso de contratación, como trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos eran realizados mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados al grupo, lo que habría tenido como finalidad dificultar la trazabilidad del dinero.
Asimismo, se detectó la utilización de redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group SRL para difundir las convocatorias laborales y sostener la apariencia de legitimidad de los proyectos. Muchos de los denunciantes renunciaron a sus empleos previos ante la expectativa de incorporarse a esos trabajos.
También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia que acreditaran su constitución definitiva.
Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país.
La UDEC informó que la investigación continúa para establecer el alcance del perjuicio económico y la eventual participación de otras personas vinculadas al esquema investigado.
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