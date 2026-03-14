Salta: detuvieron a una falsa ingeniera que ofrecía trabajo en una minera

También se constató que varias de las sociedades mencionadas carecían de registración formal o no contaban con publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia que acreditaran su constitución definitiva.

Los investigadores establecieron además que la principal sospechosa habría replicado este tipo de maniobras en otras jurisdicciones del país.

La UDEC informó que la investigación continúa para establecer el alcance del perjuicio económico y la eventual participación de otras personas vinculadas al esquema investigado.