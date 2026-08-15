Salta: le robaron una camioneta a un intendente y sospechan que la cruzaron a Bolivia
Las fuerzas de seguridad sospechan que la camioneta robada al hijo del intendente de Salvador Mazza ya habría sido trasladada a Bolivia. Investigan el recorrido y la mecánica del hecho.
Gustavo Subelza, intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza, denunció el robo del vehículo de su hijo. Los investigadores manejan como hipótesis principal que la camioneta sustraída ya habría cruzado la frontera con Bolivia. El hecho ocurrió en un lavadero sobre la avenida 9 de Julio, cuando cuatro individuos armados ingresaron al local, amenazaron y maniataron al encargado para luego huir con el rodado.
Tras la radicación de la denuncia durante la tarde, las autoridades desplegaron un operativo que involucró a Gendarmería Nacional y a la Policía de Bolivia en el norte de Salta. Sin embargo, la posibilidad del cruce internacional modificó el rumbo de la pesquisa, ya que la celeridad del escape y la proximidad con el límite internacional obstaculizaron la interceptación del vehículo.
La principal línea investigativa sostiene que la camioneta atravesó la zona de la quebrada antes de ingresar a territorio boliviano. Pese a ello, los efectivos mantienen el rastrillaje en el área fronteriza y trabajan en la reconstrucción del trayecto mediante el análisis de registros fílmicos y otros elementos probatorios. El objetivo primordial es dar con los perpetradores y esclarecer la modalidad empleada para sortear el paso limítrofe.
El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, tomó conocimiento del caso y designó a un equipo de la División de Investigaciones para que se ocupe del esclarecimiento. En caso de confirmarse el ingreso del rodado a Bolivia, la causa podría derivar a la Justicia Federal por tratarse de un delito con proyección internacional, lo que implicaría una coordinación con autoridades judiciales y de seguridad de ambos países.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, intervino tras la denuncia formulada por la pareja del intendente. Según el expediente, el hijo del jefe comunal había dejado el vehículo en el establecimiento alrededor de las 13.30 y, pasadas las 15, el encargado fue sorprendido por los asaltantes, quienes lo intimidaron con armas de fuego.
A raíz de esto, el fiscal ordenó la participación del Destacamento Alto Verde, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la jurisdicción para localizar la camioneta y dar con los responsables. Simultáneamente, Subelza difundió el episodio en sus redes sociales con una imagen del vehículo, solicitando información para su recuperación y expresando su malestar por la actuación de las fuerzas federales, al tiempo que reclamó mayor presencia policial en la zona.
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