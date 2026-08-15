Salta: le robaron una camioneta a un intendente y sospechan que la cruzaron a Bolivia

A raíz de esto, el fiscal ordenó la participación del Destacamento Alto Verde, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y efectivos de la jurisdicción para localizar la camioneta y dar con los responsables. Simultáneamente, Subelza difundió el episodio en sus redes sociales con una imagen del vehículo, solicitando información para su recuperación y expresando su malestar por la actuación de las fuerzas federales, al tiempo que reclamó mayor presencia policial en la zona.