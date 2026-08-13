Cuándo empiezan las nevadas en ocho provincias de la Argentina durante el fin de semana largo
El pronóstico del tiempo anticipa nevadas e inestabilidad en varias provincias durante el fin de semana largo. Conocé cuándo arranca el fenómeno.
De cara al próximo fin de semana largo, el Servicio Meteorológico prevé intensas nevadas y abundantes precipitaciones sobre distintos puntos del país. Las condiciones de marcada inestabilidad y tiempo frío se mantendrán durante varios días consecutivos, afectando principalmente a la franja cordillerana y a diversas localidades del llano en la región cuyana.
¿Cuándo y en qué provincias comenzarán las nevadas?
El fenómeno meteorológico ya mantiene bajo alerta amarillo a todo el sector cordillerano que abarca a ocho provincias: Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. En estas regiones se prevén acumulados de nieve de entre 30 y 60 centímetros, acompañados por ráfagas de viento intenso que podrían superar los 100 km/h.
Durante la jornada del sábado continuarán las precipitaciones en toda la cordillera, mientras que las lluvias y chaparrones se irán generalizando de forma progresiva sobre el norte de la Patagonia, La Pampa y el sudoeste bonaerense.
El impacto del temporal en Mendoza y el resto del país
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Hacia las primeras horas del feriado del lunes 17 de agosto, se registrará el momento de mayor impacto en zonas bajas. En el centro y sur de Mendoza, la nieve alcanzará el llano y cubrirá de blanco a ciudades como San Rafael y a toda la región del Valle de Uco.
En paralelo, el resto del territorio nacional vivirá un mapa climático sumamente heterogéneo. Mientras que en el norte del Litoral se aguarda un ambiente muy cálido con temperaturas que superarán los 30 °C, en Cuyo, la franja central, Buenos Aires y el NOA predominarán las precipitaciones, lloviznas y tormentas de variada intensidad.
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