Salta: un auto explotó al cargar gas en una estación de servicio y dejó tres heridos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Una mujer de Salta se convirtió en flamante madre de trigemelas, es decir, de trillizas que compartieron placenta. Su caso es uno en un millón y fue exitoso, lo que sumó a la celebración de la familia.

Nancy dio a luz a Ainara (que pesó 1.640 gramos), Amira (de apenas 1.560 gramos) y Ámbar (la más grande, con sólo 1.780 gramos) tras cursar un embarazo de alto riesgo que la tuvo con ecografías en exámenes generales cada dos semanas en el Hospital Público Materno de Salta.

En la semana 33 los médicos se dieron cuenta de que una de las nenas había dejado de crecer a la par de sus hermanas y por eso se programó una cesárea para la semana 34.

El nacimiento se produjo el 18 de septiembre pasado y tanto la madre como sus hijas están en buen estado de salud, si bien las nenas siguen internadas en neonatología por ser prematuras.

Por ahora el problema principal de los padres de las trillizas es que necesitan apoyo económico, para lo cual su familia comenzó una campaña que llegó a medios de Salta: quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3872102897 o al 3872103617.

¿Qué significa que son trigemelas?

"Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", señaló Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del Hospital Público Materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.

"Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente", describió por su parte Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico.

Las nenas se encuentran en la parte de terapia intensiva de Neonatología hasta que se cumpla el mes de nacidas, y luego podrían permanecer dos semanas más para su monitoreo en otra área del centro médico.