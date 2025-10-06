Salta: un auto explotó al cargar gas en una estación de servicio y dejó tres heridos
El incidente ocurrió en una estación al sur de Cochabamba. Hay tres heridos y varios autos se vieron afectados por la onda expansiva.
Tres personas resultaron heridas al explotar un auto mientras cargaba gas en una estación de servicio al sur de Cochabamba, provincia de Salta.
Los primeros reportes indicaron que el tanque del auto que explotó no cumplía con las normas de seguridad y podría haber sido de fabricación artesanal; sin embargo, esas versiones aún se encuentran bajo investigación. La onda expansiva fue tan intensa que alcanzó a otros dos vehículos que estaban en la playa de carga y provocó pánico y corridas entre las personas que estaban en el lugar y los vecinos.
Las imágenes del auto destruido en la estación de servicio se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre la seguridad en la carga de gas natural, ya que este tipo de incidentes no son inusuales en la ciudad, informó Qué Pasa Salta.
El personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los tres heridos y las autoridades locales recomendaron extremar las precauciones al cargar gas y verificar que los tanques de los vehículos cumplan con las normativas vigentes.
Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos
Una mujer de Salta se convirtió en flamante madre de trigemelas, es decir, de trillizas que compartieron placenta. Su caso es uno en un millón y fue exitoso, lo que sumó a la celebración de la familia.
Nancy dio a luz a Ainara (que pesó 1.640 gramos), Amira (de apenas 1.560 gramos) y Ámbar (la más grande, con sólo 1.780 gramos) tras cursar un embarazo de alto riesgo que la tuvo con ecografías en exámenes generales cada dos semanas en el Hospital Público Materno de Salta.
En la semana 33 los médicos se dieron cuenta de que una de las nenas había dejado de crecer a la par de sus hermanas y por eso se programó una cesárea para la semana 34.
El nacimiento se produjo el 18 de septiembre pasado y tanto la madre como sus hijas están en buen estado de salud, si bien las nenas siguen internadas en neonatología por ser prematuras.
Por ahora el problema principal de los padres de las trillizas es que necesitan apoyo económico, para lo cual su familia comenzó una campaña que llegó a medios de Salta: quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3872102897 o al 3872103617.
¿Qué significa que son trigemelas?
"Este embarazo en particular fue monocorial triamniótico, lo que significa que tiene una sola placenta y tres bolsas amnióticas. Es muy infrecuente, ocurre uno en un millón", señaló Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología del Hospital Público Materno de Salta que intervino en el monitoreo y parto de Nancy.
"Las tres se encuentran sin requerimientos de oxígeno ni requerimientos de presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente", describió por su parte Adrián Aguilar, responsable de Neonatología del mismo centro médico.
Las nenas se encuentran en la parte de terapia intensiva de Neonatología hasta que se cumpla el mes de nacidas, y luego podrían permanecer dos semanas más para su monitoreo en otra área del centro médico.
