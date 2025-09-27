Turismo en Salta: el pueblo donde el tiempo parece haberse detenido
Entre los paisajes más imponentes de los Valles Calchaquíes, hay un pueblo salteño que conserva sus tradiciones y calles como si el tiempo no hubiera pasado.
A 2.210 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes, se encuentra un rincón que deslumbra a todo viajero con su aire colonial y su tranquilidad de montaña. Rodeado de picos nevados y viñedos de altura, este pueblo combina paisajes naturales únicos con una fuerte herencia cultural que lo hace inolvidable.
Sus calles empedradas y casas de adobe blanco recuerdan la influencia de las civilizaciones originarias y la época colonial, mientras que las celebraciones religiosas y rituales a la Pachamama mantienen vivo el espíritu ancestral. Cada visitante descubre en el un viaje al pasado, donde la vida transcurre al ritmo de las costumbres y la conexión con la tierra.
En los últimos años, el turismo en la región se potenció gracias a la Ruta del Vino más alta del mundo y a propuestas de aventura como el trekking, el mountain bike y las travesías 4x4. Todo esto convierte a Cachi en un destino perfecto tanto para quienes buscan descanso como para los que desean experiencias intensas.
Qué se puede hacer en Cachi
Cachi ofrece un sinfín de actividades que combinan cultura, gastronomía y naturaleza. Entre las imperdibles está la visita al Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz, que conserva más de 5.000 piezas de pueblos originarios de la región. También destacan las festividades religiosas, como la fiesta patronal de San José en marzo y las ceremonias a la Pachamama en agosto.
En lo gastronómico, el pueblo invita a probar la cocina salteña en restaurantes familiares: humitas, tamales, locro y empanadas, acompañados de vinos de altura producidos en la zona. Y para los más aventureros, el imponente Nevado de Cachi (6.380 msnm) es un desafío para montañistas de todo el mundo.
Además, el turismo astronómico gana cada vez más relevancia, gracias a los cielos diáfanos que permiten observar estrellas y fenómenos celestes. Un atractivo particular es el Ovnipuerto, un mirador artístico que ofrece vistas espectaculares del valle bajo un cielo estrellado.
Dónde queda Cachi
Cachi se ubica en el Alto Valle Calchaquí, a 162 kilómetros de la ciudad de Salta. Su entorno está dominado por montañas, ríos cristalinos y viñedos que crecen a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, lo que le da al lugar un encanto único.
Su nombre proviene de las lenguas originarias: "kak" significa piedra o peñón, mientras "chi" alude al silencio. Una definición que se ajusta a la perfección a este pueblo, donde cada amanecer regala una postal de calma y belleza natural.
Cómo llegar a Cachi
Para llegar a Cachi desde Salta capital, la ruta más elegida es la provincial 33, que atraviesa la majestuosa Cuesta del Obispo. Este camino sinuoso regala vistas panorámicas impresionantes del Parque Nacional Los Cardones y se convierte en una experiencia turística en sí misma.
Otra opción es llegar por la Ruta 40, un recorrido más largo pero cargado de paisajes que conectan distintos pueblos de los Valles Calchaquíes. En ambos casos, la travesía hacia Cachi es parte del encanto del viaje, ya que permite disfrutar de la diversidad natural del noroeste argentino.
