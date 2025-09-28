Turismo en Argentina: el pueblo de Salta a muchos metros de altura y tiene los mejores paisajes

Otra experiencia destacada es ascender hasta un cerro de casi 4.500 metros de altura, desde donde, en noches despejadas, se alcanzan a ver las luces de Orán detrás del monte. Hacia el oeste, se levanta el imponente Cerro Fundición, con más de 5.100 metros de altura.

Además, cada septiembre se celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona del pueblo, que convoca a pobladores y visitantes en un emotivo homenaje lleno de fe y tradición andina.

Dónde queda Nazareno

Nazareno se encuentra en el extremo norte de la provincia de Salta, muy cerca de la frontera con Bolivia. El pueblo está rodeado por los cerros de la Cordillera Oriental y combina paisajes de montaña, arroyos y pequeñas parcelas agrícolas que completan su encanto.

Por su ubicación, es considerado uno de los destinos más auténticos para descubrir la cultura andina sin intermediarios, con costumbres que se mantienen vivas generación tras generación.

Cómo llegar a Nazareno

La forma más habitual de llegar es viajando primero hasta La Quiaca (Jujuy) y desde allí tomar un remis en la terminal o en la zona del mercado central.

Desde la ciudad de Salta, la distancia es de aproximadamente 450 kilómetros. Si se viaja en vehículo propio, se recomienda hacerlo en una camioneta 4x4, contar con experiencia en caminos de montaña y prever combustible suficiente, ya que en Nazareno no hay estaciones de servicio.