Amenazas de muerte para el productor salteño que molió a golpes a su estafador

daniel casanovas estafador campo

Ahora se conoció que la firma Cereales del Sur tiene decenas de damnificados en la zona, sobre todo en Las Lajitas, Joaquín V. González y la localidad de Piquete Cabado, donde los acreedores esperan desde hace años una solución a una maniobra que les privó de su capital e incluso llevó a algunos a la quiebra o al remate de sus bienes.

El productor agropecuario le dijo a El Tribuno "fue sistemáticamente amenazado y por ello se aleja de la provincia para estar junto a su familia". Aseguró que recibió cientos de adhesiones de grandes y pequeños comerciantes y de productores, y también de gente muy humilde que fue estafada en pesos y en dólares.

"Algunos me felicitaron, otros me dieron su total apoyo para que podamos echar luz sobre una maniobra sin precedentes y que no solo tiene a grandes productores enganchados, sino a cientos de pequeños comerciantes, transportistas, asalariados y otras tantas personas de escasos recursos que fueron prácticamente fundidos por el accionar de esta empresa y de su cara visible: Daniel Casanovas", contó.

Reveló también que tras las adhesiones vinieron otra cantidad de mensajes y llamadas telefónicas en las que amenazaron su seguridad personal e indirectamente la de su familia, por haber viralizado su descontento y visibilizado una estafa millonaria en dólares.

"Tenemos un gran grupo de personas que vamos a hacer público y a reclamar justicia por esta causa que -repito- no solo causó estragos en los grandes productores, tanto de granos o cereales y también a ganaderos, sino que dejó un tendal de personas sin su medio de subsistencia al quebrar la cadena de pagos. Es más, sabemos que el quebranto llevó a la muerte a varios productores de Anta y eso tiene que tener justicia", denunció.