Salta: violó a una nena de 12 años y lo dejaron en libertad

Este es el juez que dejó libre a un violador

juez de oran.png

El 28 de marzo de 2022, el padre de la niña denunció que su hija había desaparecido y aportó que un joven de 20 años, también integrante de la comunidad, se la habría llevado.

Efectivamente la niña de 12 años fue hallada días después junto al hombre. La menor fue sometida a una revisión médica y se constató que había sido abusada sexualmente. El cotejo de ADN confirmó que el autor de esos abusos era el hombre que se la había llevado. Este dato fue suficiente para que el fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, Soledad Filtrín Cuezzo, impute al acusado por quien había solicitado la pena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante el debate, Filtrín Cuezzo recordó que el artículo 119 del Código Penal establece que será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

La justicia argentina, en este sentido no admite el consentimiento de una menor de edad en el caso de una practica sexual, por que entiende que no hay conciencia de la menor sometida. Esto sucedió literalmente con la niña, quien relató que el hombre le había manifestado que tenía 17 años, y a su vez no pudo explicar lo que ella entendía por acto sexual.

Tras la lectura de la sentencia, el juez Laurenci ordenó la liberación del acusado. Los fundamentos de la condena se conocerán en 5 días hábiles.

La indignación se apoderó de la sociedad y de la familia, que entendió que al menos el violador debía cumplir una condena tras las rejas.