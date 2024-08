Andropausia: los síntomas de la menopausia masculina

A qué edad se presenta la andropausia en los hombres

Si bien este problema afecta a gran parte de los hombres, cada uno de estos puede experimentarlo a diferentes edades. Según el andrólogo y experto en disfunción eréctil e impotencia, Francisco Gómez León, la andropausia comienza a los 35 años, pero sus efectos se desarrollan con más fuerza pasando los 50 años.

Hombre preocupado La andropausia aparece a los 35 años. Pixabay

Cuando el hombre empieza a experimentar este proceso, por lo general, evidencia un descenso de testosterona de manera abrupta. A diferencia de la menopausia femenina, la andropausia no tuvo divulgación por parte de los expertos, pero esto no quiere decir que el masculino no deba prestarle atención.

Los síntomas de la andropausia

Por lo general, la andropausia presenta una serie de síntomas importantes y fáciles de detectar que afectan, de manera directa, la vida de cada hombre. Por este motivo, es importante identificarlos para empezar a tomar cartas en el asunto.

Algunos de los síntomas más frecuentes, suelen ser:

Osteoporosis y huesos débiles

Aumento de la grasa corporal a nivel central y superior del cuerpo

Estados emocionales depresivos y alteraciones del sueño

Menor masa y resistencia muscular

Menor libido

Aumento del riesgo cardiovascular

Falta de energía

Cambios emocionales y psicológicos

Pérdida del vello genital

Problemas de erección