San Isidro: denuncian que un hombre robó más de 300 gatos domésticos y los tiró en un baldío

Hasta el momento hay 30 denuncias formales ante la fiscalía, que prepara una causa para tramitar en el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.

Por ahora las autoridades buscan a un hombre de unos 42 años que sería residente en el partido de La Matanza. Nadie sabe cuál es el motivo por el cual se dedica a secuestrar gatos ajenos, pero en redes sociales las familias afectadas pusieron el grito en el cielo.

"Mientras todos dormimos, él anda haciendo fechorías, delincuente que se mete en propiedades privadas, roba gatos y objetos, amenaza, hostiga, es violento, golpea, y la Policía no hace nada", denunció una mujer.

Una de las proteccionistas que habló con las cámaras de televisión aseguró que el hombre "se metió en varias viviendas, usurpó propiedades, robó (y) amenazó", lo que da cuenta de una persona con un estado mental alterado.

"Me pegó, me siguió hasta mi casa y se quiso meter. Hemos peleado en varias oportunidades porque yo le saqué varios gatos que se estaba llevando", dijo la mujer, que forma parte del grupo de activistas que intenta reconectar a los gatos encontrados en Béccar con sus legítimas familias.