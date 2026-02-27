San Isidro: denuncian que un hombre robó más de 300 gatos domésticos y los tiró en un baldío
Residentes del partido bonaerense de San Isidro creen haber identificado a un ladrón que se llevó a sus animales de compañía para tirarlos en un baldío.
Residentes del partido de San Isidro denunciaron públicamente esta semana que un hombre robó alrededor de 300 gatos domésticos, los animales de compañía de decenas de familias, sólo para maltratarlos y abandonarlos en un baldío.
En un claro ejemplo de maltrato animal mezclado con robo de la propiedad privada, el sospechoso habría entrado por las noches a los jardines de varias casas en Martínez, Acassuso y Béccar para robarse a los gatos y hasta revolearlos por los aires.
Los animales siempre tuvieron el mismo destino: un baldío ubicado en Juan B. Justo al 600, en la localidad de Béccar, partido de San Isidro.
"Nunca jamás en zona norte desaparecieron tantos gatos", señaló una voluntaria en una de las asociaciones de proteccionistas de animales que se unieron al reclamo de los humanos.
En una oportunidad la presencia del ladrón de felinos quedó registrada por una cámara de seguridad y la grabación ya fue incorporada a la causa que le sigue el equipo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial San Isidro, informó el diario Clarín este viernes.
Hasta el momento hay 30 denuncias formales ante la fiscalía, que prepara una causa para tramitar en el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.
Por ahora las autoridades buscan a un hombre de unos 42 años que sería residente en el partido de La Matanza. Nadie sabe cuál es el motivo por el cual se dedica a secuestrar gatos ajenos, pero en redes sociales las familias afectadas pusieron el grito en el cielo.
"Mientras todos dormimos, él anda haciendo fechorías, delincuente que se mete en propiedades privadas, roba gatos y objetos, amenaza, hostiga, es violento, golpea, y la Policía no hace nada", denunció una mujer.
Una de las proteccionistas que habló con las cámaras de televisión aseguró que el hombre "se metió en varias viviendas, usurpó propiedades, robó (y) amenazó", lo que da cuenta de una persona con un estado mental alterado.
"Me pegó, me siguió hasta mi casa y se quiso meter. Hemos peleado en varias oportunidades porque yo le saqué varios gatos que se estaba llevando", dijo la mujer, que forma parte del grupo de activistas que intenta reconectar a los gatos encontrados en Béccar con sus legítimas familias.
